ETV Bharat / state

நகை கொள்ளை வழக்குகள்; குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு இழப்பீடு!

திருடு போன நகையின் மொத்த மதிப்பில், 30 சதவீதம் தொகையை புகார்தாரருக்கு தமிழக அரசு இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: நகை கொள்ளை வழக்கில் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், பாதிக்கப்பட்டோருக்கான இழப்பீட்டை அரசு வழங்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரையை சேர்ந்த சுஜா சங்கரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், ''கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் என் வீட்டின் கதவை உடைத்து சுமார் 75 பவுன் நகை மற்றும் ரூ. 1.39 லட்சம் ரொக்கத்தை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்று விட்டனர்.

இது குறித்து கொடுத்த புகாரின்பேரில், எஸ்.எஸ் காலனி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, சுமார் ஒன்பது வருடங்கள் ஆகியும் குற்றவாளிகள் பற்றியோ, கொள்ளையடிக்கப்பட்ட நகைகள் பற்றியோ எந்த ஒரு தகவலும் இல்லை. இது குறித்து நான் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கேட்ட போது, இந்த நகை கொள்ளை வழக்கில் குற்றவாளிகளை கண்டறிய முடியவில்லை என வழக்கை முடித்து வைத்து விட்டதாகவும், அது குறித்து எனக்கு முறையான நோட்டீஸும் கொடுக்காமல், நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை சமர்பித்துவிட்டதாகவும் தெரிய வந்தது.

எனவே இந்த வழக்கு விசாரணையை வேறு சிறப்பு விசாரணை அமைப்புக்கு மாற்றி திருடு போன நகையை கண்டுபிடித்து தர உத்தரவிட வேண்டும்'' என மனுவில் கூறியிருந்தார்.

இன்று இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி புகழேந்தி, ''தங்க நகை மற்றும் பொருட்கள் திருட்டு குறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தும் பல ஆண்டுகளாக கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என போலீசார் அந்த வழக்கை கிடப்பில் வைத்துள்ளனர். இது போன்று பல வழக்குகளில், கொள்ளை போன பொருட்களை கண்டுபிடித்து தரக் கோரி நீதிமன்றத்தில் பல மனுக்கள் தாக்கல் ஆகி வருகின்றன.

எனவே, நகை திருட்டு புகார் குறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்து, பல ஆண்டுகளாக குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, மீட்க முடியவில்லை என அந்த வழக்கில் போலீசார் பதிவு செய்து விடுகின்றனர். இது போன்று வழக்கில் குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என போலீசார் பதிவு செய்த நாளில் இருந்து, ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குள், நகை திருட்டு புகார்தாரருக்கு தமிழக அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். திருடு போன நகையின் மொத்த மதிப்பில், 30 சதவீதம் தொகையை புகார்தாரருக்கு தமிழக அரசு இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: தாமதமாக மனு தாக்கல் - திருச்சி பி.எப். ஆணையருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்!

மேலும், இது போன்று பல்வேறு நகை திருட்டு வழக்குகள் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கிடப்பில் உள்ளன. அந்த வழக்குகளின், நிலவரம் குறித்து மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையாவது, ஏடிஎஸ்பி தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடத்த வேண்டும். நகை திருட்டு வழக்கில் கண்டுபிடிக்க முடியாத வழக்குகளை விசாரணை நடத்தி கண்டுபிடிப்பதற்காக, திறமை மிக்க காவல் துறை அதிகாரிகளை கொண்ட ஒரு சிறப்பு காவல் பிரிவை மாவட்டந்தோறும் உருவாக்க வேண்டும்.

விசாரணையின் உத்திகள் மற்றும் புகார்தாரருக்கும், அரசுக்கும் இடையே தகவல் பரிமாற்றம் குறித்து நவீன முறையில் ஆன்லைன் மூலம் கையாள்வது எப்படி? என்பது குறித்து விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தொழில் நுட்பத்துடன் பயிற்சி வழங்க வேண்டும்'' என நீதிபதி புகழேந்தி உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

HIGH COURT MADURAI BENCH
JEWELLERY THEFT CASES
உயர் நீதிமன்ற மதுரை
நகை கொள்ளை வழக்குகள்
COMPENSATION FOR THEFT CASE VICTIMS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் ஆற்றில் விடப்படும் துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஆதிக்க சங்கிலிகளை தகர்த்தெறிந்த இரும்பு மனிதன் பிடல் காஸ்ட்ரோ! ஒரு கலகக்காரனின் கதை!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.