ETV Bharat / state

பாட புத்தகத்தில் ஹிட்லரின் நாஜி சின்னம் தவறாக இடம்பெற்ற விவகாரம்; மத்திய அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

பல ஆண்டுகளாக இந்த புத்தகத்தில் தவறு உள்ளது. இதனால் இந்துக்கள் மிகுந்த மன வேதனை அடைந்துள்ளனர் என்றும் மனுதாரர் தன்னுடைய மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 10:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: ஒன்பதாம் வகுப்பு வரலாறு பாட புத்தகத்தில் ஹிட்லரின் நாஜி சின்னம் 'ஸ்வஸ்திக்' என தவறாக இருப்பதை அகற்றிவிட்டு,'ஹக்கன்க்ரூஸ்' (Hakenkreuz) என குறிப்பிட வேண்டும் என உத்தரவிடக் கோரிய மனு மீதான விசாரணையில், மனு குறித்து மத்திய அரசின் பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஒன்பதாம் வகுப்பு வரலாறு பாடப் புத்தகத்தில் ஹிட்லரின் சின்னத்தை 'நாஜி சின்னம்' அல்லது 'ஹக்கன்க்ரூஸ்' (Hakenkreuz) என குறிப்பிடப்படுவதற்கு பதிலாக 'ஸ்வஸ்திக்' என தவறாக குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. இந்த பிழையை திருத்த உத்தரவிடக்கோரி தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கூத்தனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மகாலிங்கம் பாலாஜி என்பவர் மனு ஒன்றை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், "ஹிட்லர் நாஜி கட்சியின் கொடியில் 'ஹக்கன்க்ரூஸ்' அல்லது கொக்கி வடிவிலான சிலுவையைப் பயன்படுத்தினார். இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின் இந்த 'ஹக்கன்க்ரூஸ்' சின்னம் தடை செய்யப்பட்டது. இது இந்துக்களின் புனித சின்னமான ஸ்வஸ்திக்-கைப் பிரதிபலிக்கும் உருவத்தைக் கொண்டது. மேலும், இந்து மதச் சடங்குகள், திருமணங்களின்போது 'ஸ்வஸ்திக் மந்திரம்' உச்சரிக்கப்படுகிறது.

இந்த சூழலில், மத்திய அரசின் என்சிஆர்டி (NCERT) புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி வழங்கப்பட்டு உள்ள 9 ஆம் வகுப்பு வரலாறு பாடப் புத்தகத்தில், ஹிட்லர் நாஜி சின்னம் 'ஸ்வஸ்திக்' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக இந்த புத்தகத்தில் இவ்வாறு உள்ளது. இதனால் இந்துக்கள் மிகுந்த மனவேதனை அடைந்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: இளம் வயதில் தேடி வந்த பாஜக மாநிலத் தலைவர் பதவி, 2 முறை தேர்தல் தோல்வி - அண்ணாமலையின் அரசியல் பயணம்

எனவே, பாடப் புத்தகத்தில் உள்ள பிழையை அகற்றிவிட்டு 'ஹக்கன்க்ரூஸ்' என குறிப்பிட வேண்டும்" என்று கோரப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனுவானது நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதி ராமன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (ஜூன் 5) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், மனுதாரரின் மனு குறித்து மத்திய அரசின் பள்ளி கல்வித்துறை செயலாளர், என்சிஆர்டி இயக்குநர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு மீதான விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.

TAGGED:

பாட புத்தகத்தில் பிழை
ERROR IN THE TEXTBOOK
NCRT
MADURAI COURT
MISTAKE IN 9TH STANDARD TEXTBOOK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.