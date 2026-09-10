அஜித்குமார் மரண வழக்கில் திருப்பம்: 4 போலீசார் மீது கொலை வழக்கு பதிய நீதிமன்றம் உத்தரவு
அஜித்குமார் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே காவல்துறையினரின் நடவடிக்கை குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்திருந்த நிலையில், தற்போது நீதிமன்றம் கொலைக் குற்றப் பிரிவைச் சேர்க்க உத்தரவிட்டிருப்பது வழக்கில் முக்கிய திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : September 10, 2026 at 2:01 PM IST
மதுரை: மடப்புரம் காவலாளி அஜித்குமார் மரண வழக்கில், குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள நான்கு காவல்துறையினர் மீதும் கொலை வழக்கு பதிவு செய்ய மதுரை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம் மடப்புரம் பத்திரகாளியம்மன் கோயிலில் காவலாளியாக பணியாற்றி வந்தவர் அஜித்குமார். நகை திருட்டு போன வழக்கு தொடர்பாக கடந்த ஆண்டு ஜூலை 27-ஆம் தேதி காவல்துறையினரின் விசாரணைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தார்.
விசாரணையின்போது காவல்துறையினர் தாக்கியதில் தான் அவர் உயிரிழந்தார் என அஜித்தின் உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டினர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
இதுதொடர்பான வழக்கில் மானாமதுரை சரக டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம், திருப்புவனம் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் ரமேஷ்குமார், சார்பு ஆய்வாளர் சிவக்குமார் மற்றும் தலைமைக் காவலர் இளையராஜா ஆகிய நான்கு காவல்துறையினர் மீது ஏற்கனவே சதி உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
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இந்நிலையில், இந்த வழக்கு மதுரை மாவட்ட 5-வது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி தாமோதரன் முன்னிலையில் இன்று (செப். 10) விசாரணைக்கு வந்தது.
விசாரணையின் போது, நான்கு போலீசார் மீதும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில் கொலைக் குற்றத்திற்கான பிரிவையும் சேர்த்து வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என நீதிபதி அதிரடியாக உத்தரவிட்டார்.
மடப்புரம் அஜித்குமார் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே காவல்துறையினரின் நடவடிக்கை குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்திருந்த நிலையில், தற்போது நீதிமன்றம் கொலைக் குற்றப் பிரிவைச் சேர்க்க உத்தரவிட்டிருப்பது வழக்கில் முக்கிய திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது.