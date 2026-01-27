ETV Bharat / state

1,429 சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப இடைக்கால தடை

1,429 சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான தேர்வில் நடந்ததாக கூறப்படும் முறைகேடு புகார் குறித்து, தமிழக சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மதுரை: 1,429 சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக பணி நியமன ஆணைகளை வழங்க இடைக்கால தடை விதித்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

2025 டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி 1,429 சுகாதார ஆய்வாளர்கள் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப எழுத்துத் தேர்வு நடைபெற்றது. இந்த தேர்வில் முறைகேடு நடந்ததாகப் புகார் எழுந்த நிலையில் மதுரை அமர்வு இவ்வாறு அதிரடியாக உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் விளவங்கோடு பகுதியை சேர்ந்த கதிர் ஜாய்சன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த மனுவில், “சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துறையில் 1,429 சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரந்தரமாக நிரப்புவதற்கான எழுத்துத் தேர்வு கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்வின் போது பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்தன.

குறிப்பாக, தேர்வு மையங்களில் வெளிப்படையாகவே செல்ஃபோன் பயன்படுத்தவும், காப்பியடிக்கவும் அனுமதியளிக்கப்பட்டன. இதன் மூலம் தேர்வின் விதிமுறைகள் அப்பட்டமாக மீறப்பட்டன. இவையெல்லாம் தேர்வு மையங்களில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவாகியுள்ளன. எனவே, நேர்மையான முறையில் நடக்காத இந்த எழுத்துத் தேர்வை ரத்து செய்து, மறு தேர்வு நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதி புகழேந்தி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், சுகாதார ஆய்வாளர் தேர்வில் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு விரைவில் பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட உள்ளன. ஆனால், தேர்வில் நடந்த முறைகேடு குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தாமல், பணி நியமன ஆணைகள் வழங்க அனுமதிக்கக் கூடாது என வாதிடப்பட்டது.

அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், விசாரணை நிறைவடையாமல், உடனடியாக எந்த பணி நியமன ஆணையும் வழங்கப்படாது என உறுதி அளித்தார்.

இதனை பதிவு செய்த நீதிபதி புகழேந்தி, 1,429 சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான பணி நியமன ஆணைகள் வழங்க இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டார். மேலும், தேர்வில் முறைகேடு நடந்ததாக எழுந்த புகார் குறித்து, தமிழக சுகாதாரத் துறை முதன்மை செயலாளர் பதில் மனுத் தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்ட நீதிபதி புகழேந்தி, வழக்கு விசாரணையை நாளை மறுநாளுக்கு ஒத்தி வைத்தார்.

