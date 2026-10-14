மதுரை மாநகராட்சி சொத்து வரி முறைகேடு வழக்கு: முன்னாள் மண்டலத் தலைவரின் கணவர் கைது
மதுரை மாநகராட்சி வரிவிதிப்புக் குழுத் தலைவர் விஜயலட்சுமியின் கணவர் கண்ணன், ஒப்பந்த ஊழியர்கள், உதவி ஆணையர் உள்ளிட்ட 26 பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 14, 2026 at 10:36 AM IST
மதுரை: மாநகராட்சி சொத்து வரி முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில் முன்னாள் மண்டலத் தலைவரின் கணவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மதுரை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள வணிகக் கட்டடங்கள், நிறுவனங்கள், திருமண மண்டபங்கள், விடுதிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் வீடுகளுக்கான சொத்து வரி வசூல் தொடர்பாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு முதல் 2024 ஜூலை 31ஆம் தேதி வரை ஆய்வு நடத்தப்பட்டது.
சொத்து வரி முறைகேடு
இந்த அய்வில், மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் கடவுச்சொற்களை முறைகேடாகப் பயன்படுத்தி சொத்து வரி தொடர்பான முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாகக் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகத்தில் இருந்து மத்திய குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டு, காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த முறைகேடு விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதன் எதிரொலியாக மதுரை மாநகராட்சி மண்டலத் தலைவர்கள் மற்றும் நகரமைப்புக் குழு, வரி விதிப்புக் குழுத் தலைவர் உள்ளிட்ட 7 பேர் தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர்.
இந்த வழக்கில், மேயரின் கணவர் பொன். வசந்த், மாநகராட்சி வரி விதிப்புக் குழுத் தலைவர் விஜயலட்சுமியின் கணவர் கண்ணன், ஒப்பந்த ஊழியர்கள், உதவி ஆணையர் உள்ளிட்ட 26 பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சிக்கிய புவனேஸ்வரியின் கணவர்
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் முன்னாள் மண்டலத் தலைவர் புவனேஸ்வரியின் கணவர் சரவணனிடம் விசாரணை நடத்த மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் அவரை அழைத்தனர். அதன்படி, காலை 8 மணி முதல் சுமார் 7 மணி நேரம் அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் முடிவில் சரவணனைக் கைது செய்த காவல்துறையினர், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்துவதற்காக அழைத்து சென்றனர்.
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அப்போது, கைது நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, அங்கு திரண்டிருந்த திமுகவினர் முழக்கமிட்டனர். இதனால் காவல்துறையினருக்கும், திமுகவினருக்கு இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. தன்னைத் தவெக அரசு பழிவாங்கும் நோக்கில் கைது செய்துள்ளதாக சரவணன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மதுரை மாநகராட்சியில் சொத்து வரி முறைகேடு தொடர்பான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த வழக்கில் அடுத்தகட்டமாக மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் அரசியல் வட்டாரத்திலும் மாநகராட்சி நிர்வாகத்திலும் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளன.