மதுரையின் அடுத்த மேயர் யார்? திமுக தலைமை மௌனம் - எகிறும் பரபரப்பு!

மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகம்
மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2025 at 3:49 PM IST

- By இரா. சிவக்குமார்

மதுரை: மதுரை மேயர் இந்திராணி பொன் வசந்த் ராஜிநாமா செய்த நிலையில் யார் புதிய மேயராக தேர்வு செய்யப்படுவார்? என்ற பரபரப்பு எழுந்துள்ளது.

சென்னையை அடுத்து தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது மிகப் பெரிய மாநகராட்சியாக மதுரை திகழ்கிறது. வேறு எந்த மாநகராட்சியிலும் இல்லாத வகையில், வரி நிர்ணயம் செய்வதில் முறைகேடு காரணமாக ரூ.150 கோடியில் இருந்து ரூ.200 கோடி வரை இழப்பு ஏற்பட்டதாக பெரும் குற்றச்சாட்டு மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ளது.

மதுரை மாநகராட்சி ஆணையாளராக தினேஷ் குமார் பொறுப்பில் இருந்த போது மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கட்டடங்கள், நிறுவனங்கள், மண்டபங்கள், விடுதிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் வீடுகளுக்கான வரி வசூல் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொண்ட போது கடந்த 2022 - 2023 ஆம் ஆண்டுகளில் ரூபாய் 150 கோடி அளவுக்கு வரி வசூலில் முறைகேடு நடந்திருப்பது தெரிய வந்தது. இந்த வரி முறைகேடு முழுவதும் அதிகாரிகளின் கடவுச்சொற்களை முறைகேடாக பயன்படுத்தி வரி குறைப்பு செய்தது ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டது. இது குறித்து சைபர் கிரைம் காவல் துறையினருக்கு ஆணையாளர் தினேஷ் குமார் புகார் அளித்திருந்தார்.

வருவாய் உதவி அலுவலர் உள்ளிட்டோர் கைது

இந்த விசாரணையில் தொய்வு ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் மதுரை மாநகராட்சிக்கு புதிதாக பொறுப்பேற்ற தற்போதைய மாநகராட்சி ஆணையாளர் சித்ரா விஜயன் விசாரணையை வேகப்படுத்தினார். மேலும் இந்த வழக்கு மத்திய குற்றப் பிரிவுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வரி முறைகேடு தொடர்பாக மாநகராட்சி வருவாய் உதவி அலுவலர் செந்தில்குமரன், ஓய்வு பெற்ற உதவி கமிஷனர் ரங்கராஜன், ஒப்பந்த ஊழியர்கள் தனசேகரன், சதீஷ், கார்த்திகேயன் இடைத்தரகர்கள் சாகா உசேன், ராஜேஷ்குமார், முகமது நூர் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

பதவிகளை பறிகொடுத்த மண்டலத் தலைவர்கள்

மேலும், மதுரை மாநகராட்சி மண்டல தலைவர்கள் வாசுகி, சரவண புவனேஸ்வரி, பாண்டிச்செல்வி, முகேஷ் சர்மா, சுவிதா ஆகியோரோடு நகரமைப்பு குழு தலைவர் மூவேந்திரன், வரிவிதிப்பு குழு தலைவர் விஜயலட்சுமி ஆகிய ஏழு பேர் தங்களின் பதவிகளை ராஜிநாமா செய்தனர். இதற்கிடையே இதே வழக்கில் வரி விதிப்பு குழு தலைவர் விஜயலட்சுமி கணவர் கண்ணன், ஒப்பந்த ஊழியர் செந்தில் பாண்டி ஆகியோரை மத்திய குற்றப் பிரிவு காவல் துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சிக்கிய உதவி ஆணையர்

மதுரை மாநகராட்சியில் இருந்து தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக்கு உதவி ஆணையாளராக பணியிட மாற்றம் பெற்று சென்ற சுரேஷ் குமார் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார். மேலும் மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன் வசந்தும் கைது செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் இந்த முறைகேட்டை விசாரிக்க உயர் நீதிமன்றம் மதுரை சரக டிஐஜி அபிநவ் குமார் தலைமையிலான விசாரணை குழுவை அமைத்தது.

திடீரென பதவி விலகிய மேயர்

இந்நிலையில் கடந்த அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி மதுரை மாநகராட்சியின் மேயர் இந்திராணி பொன் வசந்த் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இதனை அடுத்து அக்டோபர் 17ஆம் தேதி நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்தில் மேயரின் ராஜிநாமா ஏற்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து யார் புதிய மேயர்? என்ற பரபரப்பு மதுரை மாநகராட்சி வட்டாரத்தில் ஏற்பட தொடங்கியது. புதிய மேயரை தேர்வு செய்வதற்கு உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு மதுரையில் உள்ள இரண்டு அமைச்சர்களிடமும் கலந்து ஆலோசனை நடத்தியும் இதுவரை தீர்வு எட்டப்படவில்லை.

அமைச்சர் பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜனின் ஆதரவாளராக கருதப்படும் இந்திராணி பொன் வசந்த் மேயராக தேர்வு செய்யப்பட்டது, திமுகவின் மூத்த நிர்வாகிகளான பொன். முத்துராமலிங்கம், அமைச்சர் மூர்த்தி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ தளபதி ஆகியோரது ஆதரவாளர்களுக்கு பெரும் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த சிக்கல் காரணமாக மேயர் இந்திராணிக்கு திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் பல்வேறு விஷயங்களில் பெரிய அளவுக்கு ஆதரவு தரவில்லை.

நிர்வாகத்தில் மூக்கை நுழைத்த மேயரின் கணவர்

மேயரின் கணவர் பொன் வசந்த், மாநகராட்சி நிர்வாகத்தில் தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தது அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கே பிடிக்கவில்லை. வரி நிர்ணயம் செய்வதில் நடந்த முறைகேடு திமுகவுக்கு மிகப் பெரும் கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தியதால், தலைமை பொன் வசந்தத்தை கட்சிப் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கிய போது கூட பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் கண்டு கொள்ளவில்லை. இந்நிலையில் தலைமையின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் தான் மண்டல தலைவர்கள் அனைவரும் ராஜிநாமா செய்தனர். இந்த முறைகேடு வழக்கில் இதுவரை 23 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மாமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சோலைராஜா
மாமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சோலை ராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)

எதிர்க்கட்சி கூறுவது என்ன?

தொடர்ந்து இவ்விவகாரத்தை கையில் எடுத்து போராடி வரும், மாமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சோலை ராஜா கூறுகையில், "மதுரை மாநகராட்சியில் வரி முறைகேடு தொடர்பாக நடைபெற்ற ஊழலை முதன் முதலில் நாங்கள் தான் வெளியே கொண்டு வந்தோம். மண்டல தலைவர்கள், நிலைக் குழு தலைவர்கள் ராஜிநாமா தொடங்கி தற்போது மேயர் பதவி விலகியது வரை எங்கள் போராட்டத்தில் கிடைத்த வெற்றி. இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநகராட்சியிலும் நடைபெறாத மிகப் பெரிய முறைகேட்டை இங்கு நடத்தியுள்ளார்கள். இது நமக்கு பெருத்த அவமானம் ஆகும். ஆனாலும் 70 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த திமுக அடுத்து ஒரு மேயரை தேர்ந்தெடுக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது" என்றார்.

இதையும் படிங்க: இந்தி பேசும் மக்களும் மனிதர்கள் தானே... சீமானுக்கு அமைச்சர் சேகர் பாபு பதிலடி!

அடுத்த மேயர் யார்?

அமைச்சர்கள் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், மூர்த்தி ஆகியோர் மதுரை மாநகராட்சியை தங்களது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வருவதற்கான பல்வேறு முயற்சிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அமைச்சர்கள் மூர்த்தி, பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் மற்றும் எம்எல்ஏ தளபதி ஆகியோர் தங்களது ஆதரவு மாமன்ற உறுப்பினர்களான இந்திரா காந்தி, பாமா, பாண்டிச்செல்வி, வாசுகி, சரவண புவனேஸ்வரி ஆகியோரில் ஒருவரை மேயராகக் கொண்டு வர கடும் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திமுக தலைமை என்ன நினைக்கிறது?

ஆனால் திமுக தலைமை தற்போதுள்ள சூழலை கருத்தில் கொண்டு துணை மேயராக பதவி வகித்து வரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நாகராஜனை தொடர்ந்து பொறுப்பு மேயராக வைத்துக் கொண்டே, அடுத்த மேயர் தேர்வை ஒத்தி போட முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.

காரணம் ஏற்கனவே வரி முறைகேடு காரணமாக திமுகவுக்கு ஏற்பட்ட அவப்பெயரோடு, தங்களுக்கு வேண்டியவர்களை மேயராக நியமிக்க அமைச்சர்களும், திமுக மூத்த நிர்வாகிகளும் மல்லுக்கட்டுக்கு தயாராக உள்ள நிலையில், மேலும் கட்சிக்கு இக்கட்டான சூழ்நிலையை உருவாக்கி விடக் கூடாது என தலைமை கருதுகிறது. ஆகையால் மதுரை மாநகராட்சியை பொருத்தவரை பொறுப்பு மேயர் தான் தொடர்ந்து மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கவனிக்க அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவே தெரிகிறது.

