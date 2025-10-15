ETV Bharat / state

வரி விதிப்பில் முறைகேடு புகார்! மதுரை மேயர் இந்திராணி 'திடீர்' ராஜிநாமா!

மதுரை ஆணையர் சித்ரா விஜயனிடம் மேயர் இந்திராணி பொன் வசந்த் தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை கொடுத்துள்ள நிலையில், அதனை ஏற்பது தொடர்பாக துணை மேயர் தலைமையில் நாளை மறுநாள் அவசர கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

மதுரை மாநகராட்சி (கோப்புப்படம்)
மதுரை மாநகராட்சி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 15, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: முறைகேடு குற்றச்சாட்டு எழுந்ததை தொடர்ந்து மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணி பொன் வசந்த் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.

மதுரை மாநகராட்சியில் வரி நிர்ணயம் செய்வதில் நடைபெற்ற முறைகேடு காரணமாக ஐந்து மண்டலங்களை சேர்ந்த தலைவர்கள் ராஜிநாமா செய்த நிலையில், தற்போது மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணி பொன் வசந்த் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார்.

மதுரை மாநகராட்சி ஆணையாளராக தினேஷ் குமார் பணியாற்றிய போது மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள வணிக கட்டடங்கள், நிறுவனங்கள், மண்டபங்கள், விடுதிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் வீடுகளுக்கான வரி வசூல் தொடர்பாக ஆய்வு நடத்திய போது 2022-2023-ஆம் ஆண்டுகளில் மட்டும் ரூ.150 கோடி வரை வரி வசூலில் முறைகேடு செய்து மாநகராட்சிக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியது தெரிய வந்தது. இந்த வரி முறைகேடு முழுவதும் அதிகாரிகளின் கடவுச்சொற்களை முறைகேடாக பயன்படுத்தி வரி குறைப்பு செய்தது ஆய்வில் தெரிய வந்தது. இது குறித்து சைபர் க்ரைம் காவல் துறையினருக்கு அப்போதிருந்த ஆணையாளர் தினேஷ்குமார் புகார் அளித்திருந்தார்.

இதற்கிடையே விசாரணையில் தொய்வு ஏற்பட்டிருந்த நிலையில் புதிதாக பொறுப்பேற்ற தற்போதைய மாநகராட்சி ஆணையர் சித்ரா விஜயன், விசாரணையை துரிதப்படுத்தினார். இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு மத்திய குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. இதனிடையே, முறைகேடு தொடர்பாக மாநகராட்சி உதவி வருவாய் அலுவலர் செந்தில்குமரன், ஓய்வு பெற்ற உதவி கமிஷனர் ரெங்கராஜன், ஒப்பந்த ஊழியர்கள் தனசேகரன், சதீஷ், கார்த்திகேயன், இடைத்தரகர்கள் ஷாகா உசேன், ராஜேஷ்குமார், முகமது நூர் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

மேலும் இந்த முறைகேடு எதிரொலியாக மதுரை மாநகராட்சி மண்டல தலைவர்களான வாசுகி, சரவண புவனேசுவரி, பாண்டிச்செல்வி, முகேஷ் சர்மா, சுவிதா, நகரமைப்பு குழு தலைவர் மூவேந்திரன், வரி விதிப்பு குழு தலைவர் விஜயலட்சுமி ஆகிய 7 பேர் தங்களின் பதவியை ராஜிநாமா செய்தனர். மாநகராட்சி வரி முறைகேடு வழக்கில் மாநகராட்சி வரி விதிப்பு குழு தலைவர் விஜயலட்சுமியின் கணவர் கண்ணன், ஒப்பந்த ஊழியர் செந்தில் பாண்டி ஆகியோரை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர்.

தொடர் விசாரணையின் அடிப்படையில் மதுரை மாநகராட்சியில் இருந்து தூத்துக்குடி மநாகராட்சிக்கு உதவி ஆணையாளராக பணி மாறுதலில் சென்ற சுரேஷ்குமார் என்பவரையும் மத்திய குற்ற பிரிவு காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். இந்த நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக சென்னையில் இருந்த மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணியின் கணவரான பொன்வசந்தும் கைது செய்யப்பட்டார். மேலும், மதுரை மாநகராட்சி வரி முறைகேடு வழக்கை விசாரிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவுப்படி நியமிக்கப்பட்ட மதுரை சரக டிஐஜி அபிநவ் குமார் தலைமையிலான விசாரணை குழு, தீவிரமான விசாரணை நடத்தி அடுத்தடுத்து முக்கிய பிரமுகர்கள் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகளை கைது செய்தனர்.

இந்நிலையில், மதுரை மாநகராட்சியின் இரண்டாவது பெண் மேயரான இந்திராணி பொன் வசந்த் தற்போது தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளார். வரி முறைகேடு காரணமாக நடைபெற்று வரும் இந்த அதிரடி நடவடிக்கைகள் மதுரை மாநகராட்சியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இதற்கிடையே, மதுரை ஆணையர் சித்ரா விஜயனிடம் மேயர் இந்திராணி பொன் வசந்த் தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை கொடுத்துள்ளார். அவருடைய ராஜிநாமாவை ஏற்பது தொடர்பாக நாளை மறுநாள் அவசர கூட்டம் துணை மேயர் தலைமையில் நடைபெறுகிறது.

TAGGED:

CORPORATION MAYOR
RESIGN
MADURAI
மதுரை மேயர் இந்திராணி
MADURAI MAYOR INDRANI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.