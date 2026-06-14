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ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு புகழாரம்: சொந்த கட்சி எம்.பி.க்கு எதிராக குரலெழுப்பிய அதிமுக கவுன்சிலர்

விளையாட்டு மைதானங்களில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளிடம் வசூலிக்கப்படும் மாதாந்திர கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருக்கு அனுப்ப கூட்டத்தில் முடிவு எடுப்பட்டது.

மதுரை மாநகராட்சியின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சோலை ராஜா பேட்டி
மதுரை மாநகராட்சியின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சோலை ராஜா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 1:05 PM IST

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மதுரை: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பதவி விலக வேண்டும் என்று அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை கூறியதற்கு மதுரை மாநகராட்சியின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாவட்ட அனைத்து விளையாட்டுச் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில், மதுரை எம்ஜிஆர் விளையாட்டு அரங்கத்தில் தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் சங்கத் துணைத் தலைவரும், மதுரை மாநகராட்சியின் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான சோலை ராஜா தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சோலை ராஜா, "தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, விளையாட்டு சங்கங்களின் பொறுப்புகளில் இருந்து பதவி விலக வேண்டும் என அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரை கூறியதற்கு மதுரை மாவட்ட அனைத்து விளையாட்டு சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கண்டனத்தை தெரிவிப்பதால் அதிமுக தலைமை சார்பில் கட்சி நடவடிக்கை எடுத்தால் அதை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன். தமிழ்நாடு வரலாற்றிலேயே விளையாட்டு வீரர், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்று இருப்பது தவெக ஆட்சியில் தான்" என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு புகழாரம் சூட்டினார்

தமிழ்நாட்டில் புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தேவையான வசதிகளைச் செய்து கொடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் செயல்படும் விளையாட்டு மைதானங்களில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளிடம் மாதாந்திர கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருக்கு அனுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டதாகவும் சோலை ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

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அதிமுக எம்.பி.க்கு சக அதிமுக நிர்வாகியே கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது மதுரை மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகளை அதிர்ச்சியடையச் செய்துள்ளது. ஏற்கனவே, அதிமுகவில் இருந்து பல முக்கிய நிர்வாகிகள் வெளியேறி மாற்றுக் கட்சியில் இணைந்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ்நாடு அமெச்சூர் கபடி கழகத் தலைவராகவும், தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் துணைத் தலைவராகவும் சோலை ராஜா பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.

இந்த கூட்டத்தில் கபடி, ஹாக்கி, கூடைப்பந்து, கால்பந்து, ஜூடோ, ஜிம்னாஸ்டிக், மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்கள் சங்கம் உள்ளிட்ட அனைத்து விளையாட்டுச் சங்க நிர்வாகிகளும் பங்கேற்றனர்.

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