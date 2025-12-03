ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றாததால் போராட்டம்; 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்த ஆட்சியர்

திருப்பரங்குன்றம் மலை பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழலை கருத்தில் கொண்டு அப்பகுதியில் 144 தடை உத்தரவை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிறப்பித்துள்ளார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 3, 2025

திருப்பரங்குன்றம்: உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றாததால் இந்து அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் திருப்பரங்குன்றம் மலை பகுதியில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை எழுமலையைச் சேர்ந்த ராம. ரவிக்குமார், "திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்ற உத்தரவிட வேண்டும். பிள்ளையார் கோயில் தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்றுவது தொடர்பான அறிவிப்பை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்" என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், ''திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் இந்த ஆண்டு முதல் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும். இதற்கு போதிய பாதுகாப்பை காவல் துறையினர் அளிக்க வேண்டும்'' என்று உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் செயல் அலுவலர் சந்திரசேகரன் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வில் நேற்று (டிசம்பர் 2) மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு இன்று (டிச.3) காலை 9.30 மணியளவில் பட்டியலிடப்பட்டு இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அரசு தரப்பில் வழக்கு சம்பந்தமாக பிற்பகல் வரை எந்தவிதமான முறையீடும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

இந்நிலையில் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் அமர்வு முன்பாக வழக்குரைஞர் அருண் சுவாமிநாதன் இன்று (டிசம்பர் 3) பிற்பகலில் ஆஜராகி, ''திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், கோயில் தரப்பில் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்துவதற்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்'' என முறையிட்டார். உடனே நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், ''இதை மனுவாக தாக்கல் செய்தால் அவசர வழக்காக விசாரிக்கப்படும்'' என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, எழுமலையைச் சேர்ந்த ராம.ரவிக்குமார் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கினை தாக்கல் செய்தார். அதில், ''திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணில் இந்த ஆண்டு முதல் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டது. ஆனால், கோயில் தரப்பிலோ அல்லது அரசு தரப்பிலோ தீபம் ஏற்றுவதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. எனவே, நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்'' என்று மனுவில் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், ''கோயில் இணை ஆணையர், மதுரை மாநகரக் காவல் ஆணையர் ஆகிய இருவரும் மாலை 5 மணிக்கு காணொலி காட்சி வாயிலாக முன்னிலையாக வேண்டும்'' என உத்தரவிட்டார். அதன்படி மாலை 5 மணியளவில் காணொலி வாயிலாக விசாரணை நடைபெற்றது.

கோயிலுக்கு வந்திருந்தவர்கள்
கோயிலுக்கு வந்திருந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விசாரணை முடிவில், ''உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதன்பேரில் இன்று புதன்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீப தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில் 6.05 மணிக்கு நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்'' என நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டார்.

இந்நிலையில் திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள பிள்ளையார் கோயில் அருகே தீபத் தூணில் வழக்கம் போல பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து மீண்டும் இந்த வழக்கை நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனிடம் மனுதாரர்கள் கொண்டு சென்றனர். இதனால் அதிருப்தி அடைந்த நீதிபதி, "நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையாக மனுதாரர் உள்பட 10 பேர் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றலாம். அவர்களுக்கு போதிய பாதுகாப்பினை மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படை வழங்க வேண்டும்'' என்று அதிரடியாக உத்தரவிட்டார்.

தனி நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த இந்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நிர்வாக நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் முன்பு தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் வீரா கதிரவன் இன்று ஆஜராகி முறையிட்டார். இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நிர்வாக நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் நாளை (டிசம்பர் 4) முற்பகலில் முதல் வழக்காக விசாரிக்கப்படும்'' என்று தெரிவித்தார்.

இதற்கிடையே சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவுப்படி ராம.ரவிக்குமார் உள்பட 10 பேர் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு புறப்பட்டனர். அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கும் வகையில் 67 மத்திய தொழிலகப் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இரு ராணுவ வாகனங்களில் அணி வகுத்துச் சென்றனர். காவல்துறையினர் அவர்களை அனுமதிக்காததால் தடுப்பு வேலிகளை சரமாரியாக தூக்கி எறிந்து விட்டு இந்து அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டதால் அசாதாரண சூழலை கருத்தில் கொண்டு திருப்பரங்குன்றம் மலை பகுதியில் 144 தடை உத்தரவை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் கே. ஜே. பிரவீன்குமார் பிறப்பித்தார். இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அங்கிருந்து சென்றனர்.

