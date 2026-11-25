திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றாததற்கு தேவஸ்தானமே காரணம் – உச்ச நீதிமன்றத்தில் 17 பக்க அறிக்கை தாக்கல்
தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்த அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டதாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 2:01 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றாததற்கு தேவஸ்தானமே காரணம் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் 17 பக்க அறிக்கையை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் தூணில் கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்படாத விவகாரம் தொடர்பாக, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உச்ச நீதிமன்றத்தில் 17 பக்க விரிவான அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கான அதிகாரம் தேவஸ்தானத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், அதற்கான குழுவை அமைத்து அதன் உறுப்பினர்களின் பெயர்களை தேவஸ்தானம் பரிந்துரைக்கவில்லை என்றும், இதன் காரணமாகவே உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற முடியவில்லை என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
ஆலோசனைக் கூட்டங்கள்
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து, கடந்த நவம்பர் 20-ஆம் தேதி வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுடனும், 21-ஆம் தேதி இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் மற்றும் காவல் ஆணையருடனும் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, திருப்பரங்குன்றம் வட்டாட்சியர் மற்றும் இதர அலுவலர்களுடன் ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் ஒவ்வொரு அம்சமும் விரிவாக விளக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், தேவஸ்தானத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 10 நபர்களுக்கு மிகாமல் கொண்ட குழுவினர் மூலம் தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.
கோயில் மரபுகளின்படி விளக்கு ஏற்றுவதற்கான நடைமுறையைச் செயல் அலுவலர் தீர்மானிப்பார். தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வுக்காக சிஆர்பிஎஃப் படையினரின் பாதுகாப்பு தேவையில்லை. தமிழக காவல் துறை சார்பில் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல் ஆணையர் தெரிவித்ததாக அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தேவஸ்தானத்துக்கு அறிவுறுத்தல்
நேற்று (நவம்பர் 24) தீபம் ஏற்றும் பணியை தேவஸ்தானத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்களைக் கொண்ட குழுவினர் மட்டுமே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறும் தேவஸ்தான செயற்குழுவுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் பல்வேறு அமைப்புகள் திரள வாய்ப்புள்ளதாகவும், போராட்டங்கள் நடத்தப்படலாம் என்றும் நம்பகமான தகவல்கள் கிடைத்தன.
இதனால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் மற்றும் அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் நோக்கில், போராட்டங்கள், கூட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள், ஊர்வலங்கள், பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கும், திருப்பரங்குன்றம் மலைக்குச் செல்வதற்கும் தடை விதித்து மதுரை மாவட்டத்தில் பிஎன்எஸ்எஸ் பிரிவு 163-ன் கீழ் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இந்தத் தடை நவம்பர் 25-ஆம் தேதி காலை 10 மணி வரை அமலில் இருக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.
நேரில் ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியர்
நேற்று காலை முதல் நண்பகல் 12.30 மணி வரை திருப்பரங்குன்றத்திற்குச் சென்ற மாவட்ட ஆட்சியர், அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த ஏற்பாடுகளை நேரில் ஆய்வு செய்ததுடன், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் காவல் ஆணையருடன் ஆலோசனை நடத்தியதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அன்று மாலை 6 மணி முதல் 6.30 மணிக்குள் தேவஸ்தானத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குழுவினர் வந்து தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
தீபம் ஏற்ற வராத அங்கீகரிக்கப்பட்ட குழு
ஆனால், மாலை 6 மணி முதல் 6.30 மணி வரையிலான கால அவகாசத்தில் தேவஸ்தானத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குழுவினர் தீபம் ஏற்றுவதற்கு வரவில்லை என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு உரிய நபர்களுக்கு அதிகாரம் அளித்து, தேவஸ்தானம் எந்தக் கட்டத்திலும் மாவட்ட ஆட்சியருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என்றும், தீபம் ஏற்றுவதற்கான அதிகாரம் தேவஸ்தானத்திடம் இருந்த போதிலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட குழுவை அமைத்து அதன் உறுப்பினர்களின் பெயர்களைப் பரிந்துரைக்கவில்லை என்றும் அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயலாளருக்கும் மின்னஞ்சல் வாயிலாக நினைவூட்டல் உள்ளிட்ட தகவல்களை அனுப்பியதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வழக்கமான இடத்தில் மகாதீபம்
தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கான அதிகாரம் கொண்ட குழுவை தேவஸ்தானம் பரிந்துரைக்காததால், அதற்குப் பதிலாக அறங்காவலர் குழு வழக்கமான இடத்தில் தீபம் ஏற்ற முடிவு செய்தது. அதன்படி, ஒவ்வொரு கார்த்திகை திருநாளின் போதும் வழக்கமாக மகாதீபம் ஏற்றப்படும் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் மண்டபத்தில், கோயில் மரபுகளுக்கு உட்பட்டு கார்த்திகை மகாதீபம் ஏற்றப்பட்டதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தனது அறிக்கையில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
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உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டன
தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கான குழுவை தேவஸ்தானம் அமைத்துப் பரிந்துரைக்காத காரணத்தால், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி அங்கு தீபம் ஏற்ற முடியவில்லை என்றும், அதே வேளையில் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்த மாவட்ட ஆட்சியர் என்ற முறையில் தனது அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டு அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டதாகவும் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள 17 பக்க அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.