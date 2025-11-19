ETV Bharat / state

மதுரை மற்றும் கோவைக்கும் மெட்ரோ ரயிலை கொண்டு வருவோம்! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி!

பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் உள்ள சிறிய இரண்டாம் நிலை நகரங்களுக்குக் கூட மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கான ஒப்புதல் வழங்கி விட்டு, எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களைப் புறக்கணிப்பது அழகல்ல என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 19, 2025 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மதுரை மற்றும் கோவையிலும் வருங்கால வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத தேவையான மெட்ரோ ரயிலை கொண்டு வருவோம் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் சென்னையை தொடர்ந்து மதுரை, கோயம்புத்தூர் மாநகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை செயல்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக கடந்த பட்ஜெட்டிலும் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தது. மெட்ரோ ரயில் சேவை விரைவில் கிடைக்கும் என கோவை மற்றும் மதுரை மக்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தனர்.

கோவை மற்றும் மதுரையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை செயல்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பரிந்துரை முன்மொழியப்பட்டிருந்தது. மதுரையில் திருமங்கலம் முதல் ஒத்தக்கடை வரை சுமார் 32 கிலோ மீட்டர் வரை மெட்ரோ ரயில் சேவையை இயக்குவதற்கான திட்ட அறிக்கையை தயாரித்து மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கோவையிலும் பல முக்கிய பகுதிகளை இணைக்கும் வகையிலான மெட்ரோ திட்டத்துக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

கடந்த ஆண்டே இதற்கான திட்ட அறிக்கைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில், மத்திய அரசு பரிந்துரைத்த சில திருத்தங்களும் செய்யப்பட்டு மீண்டும் தமிழ்நாடு அரசு அறிக்கைகளை சமர்பித்துள்ளது.

ஆனால், ஓராண்டுக்கு மேலாகியும் இந்த திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்காமல் மத்திய அரசு நிலுவையில் வைத்திருந்தது. இந்நிலையில், மதுரை மற்றும் கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை நிராகரிப்பதாக மத்திய அரசு நேற்று அறிவித்தது. இது இரு மாநகர மக்களை மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாட்டு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

மெட்ரோ ரயில் திட்டமானது, மத்திய - மாநில அரசுகளின் நிதி பங்களிப்பின்கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. எனினும், இந்த திட்டங்களுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டியது அவசியம்.

இதையும் படிங்க: மதுரை, கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கு 'நோ': தமிழக அரசின் கோரிக்கையை நிராகரித்த மத்திய அரசு!

மதுரை மற்றும் கோவைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மறுக்கப்பட்டதற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் "'கோயில் நகர்' மதுரைக்கும், 'தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர்' கோவைக்கும் "NO METRO" என நிராகரித்துள்ளது ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு! அனைவருக்கும் பொதுவானதாகச் செயல்படுவது தான் அரசுக்கான இலக்கணம். அதற்கு மாறாக, பா.ஜ.க.வைத் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நிராகரிப்பதற்காக இப்படி பழிவாங்குவது கீழ்மையான போக்கு.

பா.ஜ.க. ஆளும் மாநிலங்களில் உள்ள சிறிய இரண்டாம் நிலை மாநகரங்களுக்குக் கூட மெட்ரோ ரயிலுக்கான ஒப்புதல் வழங்கி விட்டு, எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களைப் புறக்கணிப்பது அழகல்ல. கூட்டாட்சிக் கருத்தியலை இப்படி சிதைப்பதைச் சுயமரியாதை மிக்க மண்ணான தமிழ்நாடு ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொள்ளாது.

சென்னை மெட்ரோ பணிகளைத் தாமதப்படுத்தி முடக்க நடந்த முயற்சிகளை முறியடித்து முன்னேறினோம்! அதே போல மதுரை மற்றும் கோவையிலும் வருங்கால வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத தேவையான மெட்ரோ ரயிலை கொண்டு வருவோம்!" என பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

METRO TRAIN PROJECT DENIED
MDU CBE METRO TRAIN PROJECT DENIED
முதல்வர் ஸ்டாலின்
NO METRO IN MDU CBE
METRO ISSUE MK STALIN TWEET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.