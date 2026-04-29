ETV Bharat / state

'ஹர ஹர சங்கர... சிவ சிவ சங்கர’: மதுரையில் சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம் கோலாகலம்

சுந்தரேஸ்வரர் மற்றும் அம்மன் தேர்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வலம் வரத் துவங்கியுள்ள நிலையில், நான்கு மாசி வீதிகளையும் கடந்து இறுதியாக தேரடிக்கு பிற்பகல் 12.30 மணிக்கு நிலைக்கு வந்து சேரும்

மதுரையில் சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம் கோலாகலம்
மதுரையில் சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம் கோலாகலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 29, 2026 at 9:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திருத்தேரோட்டம் இன்று (ஏப்ரல் 29) கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது.

உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை மீனாட்சி திருக்கோயிலின் சித்திரைத் திருவிழாவால் மதுரை மாநகரமே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. நேற்று மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாண வைபோகம் வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக, 11ஆம் நாள் நிகழ்வான இன்று, திருத்தேரோட்டம் 'ஹர ஹர சங்கர... சிவ சிவ சங்கர..' என பக்தர்கள் கோஷம் விண்ணதிர கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது.

திருத்தேரோட்ட நிகழ்வை முன்னிட்டு அதிகாலை 4 மணிக்கு, கோயிலுக்குள் அமைந்துள்ள ம.முத்தம்பல முதலியார் கட்டளை மண்டகப்படி மற்றும் ராமநாதபுரம் சேதுபதி மகாராஜா மண்டகப்படியில் அம்மனும், சுவாமியும் எழுந்தருளினர். பிறகு காலை 5.05 மணிக்கு கீழமாசிவீதியில் அமைந்துள்ள தேரடிக்கு அம்மனும், சுந்தரேஸ்வரர் சுவாமியும் வருகை தந்த பிறகு, தேரடி கருப்பணசாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.

மதுரையில் சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம் கோலாகலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன்பின்னர், காலை சரியாக 6.30 மணிக்கு சுந்தரேஸ்வரர் சுவாமி மற்றும் அம்மன் தேர் பக்தர்களால் வடம் பிடித்து இழுக்கப்பட்டது. இரண்டு தேர்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வலம் வரத் துவங்கியுள்ள நிலையில், நான்கு மாசி வீதிகளையும் கடந்து இறுதியாக தேரடிக்கு பிற்பகல் 12.30 மணிக்கு நிலைக்கு வந்து சேரும். தேரின் முன்பாக கலைஞர்கள் பலர் ஒயிலாட்டம், கோலாட்டம் உள்ளிட்ட கலைகளை நிகழ்த்திய வண்ணம் சென்றனர். இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் இரண்டு தேர்களையும் வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

இந்த ஆண்டு சித்திரை திருவிழா தேர் நிகழ்வில், சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்பாட்டில் இருந்த தேர் சக்கரங்கள் தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய சக்கரங்கள் திருச்சி பாரத மிகுமின் நிலையம் (பெல்) சார்பில்செய்யப்பட்டு, தேரில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

இரண்டு தேர்களின் சக்கரங்களுக்கும் சுமார் ரூ.35 லட்சம் செலவிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பணிகள் 6 மாதங்களுக்கு முன்னர் தொடங்கி நடைபெற்றது. சுந்தரேஸ்வரர் சுவாமி தேர் சுமார் 16 டன் எடையும், அம்மன் தேர் சுமார் 11 டன் எடையும் கொண்டதாகும்.

லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கூடும் தேரோட்டத் திருவிழா என்பதால், மதுரை மாநகராட்சி சார்பில் ஆங்காங்கே பக்தர்களுக்கு தேவையான குடிநீர், நடமாடும் கழிப்பறை உள்ளிட்ட வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தது. காவல்துறை சார்பில் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து, இன்று மாலை 7 மணி அளவில் சப்தாவர்ணச்சப்பரத்தில் அம்மனும், சுவாமியும் எழுந்தருளி மாசி வீதிகளில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கின்றனர்.

இதனிடையே, ஸ்ரீ கள்ளழகர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழாவை முன்னிட்டு, இன்று மாலை அழகர்மலையில் இருந்து கள்ளழகர் புறப்படுகிறார். அதனைத்தொடர்ந்து, நாளை காலை மதுரை மூன்று மாவடி அருகே பக்தர்கள் எதிர்கொண்டு அழைக்கும் எதிர்சேவை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. நாளை மறுநாள் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் புடை சூழ மதுரை வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் எழுந்தருள்கிறார்.

TAGGED:

MEENAKSHI AMMAN TEMPLE
CHITHIRAI THIRUVIZHA CHARIOT
மதுரை சித்திரை திருவிழா
சித்திரை திருவிழா தேரோட்டம்
MADURAI CHITHIRAI THIRUVIZHA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.