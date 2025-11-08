304 இஸ்லாமியர்கள் மீது வழக்கு: மக்கள் ஒன்று கூட உரிமையில்லையா? நீதிபதி காட்டம்!
மக்கள் ஒன்று கூடுவதை குற்றமாக கருதி வழக்குப்பதிவு செய்து இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய அனுமதித்தால், இனி எந்த குடிமகனும் தங்களது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுவிடும் என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : November 8, 2025 at 3:57 PM IST
மதுரை: மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய 304 இஸ்லாமியர்கள் மீது பதியப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதிராம்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த சாஜிதா, பாத்திமா, இப்ராகிம் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் சேர்ந்து மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தனர். அந்த மனுவில், “கடந்த 2022 அக்டோபர் மாதம் அதிராம்பட்டினம் பேருந்து நிலையம் அருகே மத்திய அரசைக் கண்டித்து அமைதியான முறையில் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோம். அந்த ஆர்ப்பாட்டமானது மத்திய அரசு, இஸ்லாமியத் தலைவர்களையும் இஸ்லாமிய இயக்கங்களையும் குறி வைத்து கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதையும், நடுஇரவில் இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளுக்குள் புகுந்து போலீசார் ஆய்வு மேற்கொள்வதை கண்டித்தும் நடத்தப்பட்டது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அனைத்து இஸ்லாமிய இயக்க கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய மக்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தால் போக்குவரத்திற்கோ அல்லது பொதுமக்களுக்கு எவ்வித இடையூறும் ஏற்படவில்லை. ஆனால், எங்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலர் சந்தோஷ் குமார் எங்கள் மீது கொடுத்த பொய்யான புகாரின் பேரில் 304 நபர்கள் மீது அதிராம்பட்டினம் காயல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்” என மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனு மீதான விசாரணை, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதி சுந்தர் மோகன் அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, “ஒரு அரசின் மீது ஏற்படும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்த நாட்டின் குடிமக்கள் ஒன்று கூடுவதற்கான உரிமையை இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கியுள்ளது. அவ்வாறு ஒன்று கூடுவதை குற்றமாக கருதி வழக்குப்பதிவு செய்து இறுதி அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதை அனுமதித்தால், இனி எந்த குடிமகனும் ஜனநாயக முறையில் தங்களது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்த முடியாது.
இது போன்ற நடவடிக்கைகள் அரசியலமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகளை மீறுவதாக உள்ளது. இந்த வழக்கில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையை பார்த்த போது, குற்றவியல் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்வதற்கான குற்றம் ஏதும் நடைபெறவில்லை என்பது தெரிய வருகிறது. ஏனெனில் எந்த ஒரு போராட்டமும் போக்குவரத்திற்குக் குறைந்தபட்ச அளவிலாவது இடையூறை ஏற்படுத்துவது இயல்பு.
ஆனால் அது ‘சட்ட விரோத இடையூறை ஏற்படுத்தியுள்ளது’ எனக் குற்றம் சாட்டப்படுவதற்கு ஏற்கத்தக்கதல்ல. ஆகையால், இதுபோன்ற பிற வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு உத்தரவுகளில் தெரிவித்துள்ளது. அதனைக் கருத்தில் கொண்டு பதியப்பட்ட வழக்குகள் அனைத்தையும் ரத்து செய்து உத்தரவிடுகிறேன்” என தீர்ப்பளித்தார்.