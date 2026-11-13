மதுரை புத்தகத் திருவிழா இன்று தொடக்கம்: பட்டிமன்றம், மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு
'அறிவும் ஆளுமையும்' என்ற கருப்பொருளில் நடைபெறும் இந்தப் புத்தகத் திருவிழா தினமும் காலை 10 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
Published : November 13, 2026 at 3:55 PM IST
மதுரை: 11 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள மதுரை புத்தக திருவிழாவை இன்று மாலை தமிழக அமைச்சர்கள் தொடங்கி வைக்க உள்ளனர்.
மதுரையில் 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான புத்தகத் திருவிழா இன்று (நவம்பர் 13-ம் தேதி) தொடங்கி 23-ம் தேதி வரை 11 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது. இதில் பட்டிமன்றங்கள், சிந்தனை அரங்கம், இலக்கியச் சொற்பொழிவுகள், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறுகின்றன.
மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம், பொது நூலக இயக்ககம் மற்றும் தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கம் ஆகியவை இணைந்து இந்தப் புத்தகத் திருவிழாவை மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் நடத்துகின்றன.
காலை 10 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை
'அறிவும் ஆளுமையும்' என்ற கருப்பொருளில் நடைபெறும் இந்தப் புத்தகத் திருவிழா தினமும் காலை 10 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை நடைபெறுகிறது. பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் புத்தகக் கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இன்று மாலை 6 மணிக்கு நடைபெறும் தொடக்க விழாவில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமை வகிக்கிறார். தமிழக எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பி. விஸ்வநாதன் ஆகியோர் புத்தகத் திருவிழாவைத் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றுகின்றனர்.
முதல் நாள் முதல் நிறைவு நாள் வரை சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்
நவம்பர் 14-ம் தேதி சித்த மருத்துவரும் எழுத்தாளருமான கு. சிவராமன், 'ஜென் ஜீ தலைமுறையின் நலனும், நலச் சவால்களும்' என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுகிறார். நவம்பர் 15-ம் தேதி நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் நாஞ்சில் சம்பத் நடுவராகப் பங்கேற்கும் பட்டிமன்றம் நடைபெறுகிறது. 'இன்பத்தமிழ் இலக்கியங்களைப் படித்து மகிழ்வதற்கா? படித்து வாழ்வதற்கா?' என்பது பட்டிமன்றத் தலைப்பு.
நவம்பர் 16-ம் தேதி சென்னைப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் தமிழ்த்துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் மணிகண்டன், 'இரு மகாகவிகள்' என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுகிறார். நவம்பர் 17-ம் தேதி எழுத்தாளர் ச. தமிழ்ச்செல்வன், 'தமிழ்ச் சிறுகதைகள் பேசும் பண்பாட்டு அசைவுகள்' என்ற தலைப்பில் பேசுகிறார். நவம்பர் 18-ம் தேதி முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் வெ. இறையன்பு ஐ.ஏ.எஸ்., 'கொடியது கொடியது முதுமையில் வறுமை' என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றுகிறார்.
நவம்பர் 19-ம் தேதி எழுத்தாளரும் இயக்குநருமான முனைவர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார், 'இலக்கிய இன்பம்' என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுகிறார். நவம்பர் 20-ம் தேதி கவிஞர் மதுக்கூர் இராமலிங்கம், 'இன்று புதிதாய்ப் பிறந்தோம்' என்ற தலைப்பில் பேசுகிறார். நவம்பர் 21-ம் தேதி சாகித்ய அகாடமி விருதாளர் எஸ். ராமகிருஷ்ணன், 'ஆயிரம் கதைகளின் நகரம்' என்ற தலைப்பில் உரையாற்றுகிறார்.
தொடர்ந்து எஸ். ராஜா நடுவராகப் பங்கேற்கும் பட்டிமன்றத்தில், 'திருக்குறள் பெரிதும் வலியுறுத்துவது அன்பையா? அறிவையா?' என்ற தலைப்பில் விவாதம் நடைபெறுகிறது. நவம்பர் 22-ம் தேதி கலைமாமணி பேராசிரியர் டாக்டர் கு. ஞானசம்பந்தன் நடுவராகப் பங்கேற்கும் பட்டிமன்றம் நடைபெறுகிறது. 'இலக்கியங்களைக் காலந்தோறும் நாம் கற்பது அக மகிழ்ச்சிக்காகவா? மன எழுச்சிக்காகவா?' என்பது பட்டிமன்றத் தலைப்பு. நவம்பர் 23-ம் தேதி நிறைவு நாளில் கவிஞர் யுகபாரதி, 'திரைப்பாடலும் இலக்கியமும்' என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றுகிறார்.
மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கும் முக்கியத்துவம்
புத்தகத் திருவிழாவின் ஒவ்வொரு நாளும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை மாணவர்களின் நிகழ்ச்சிகளும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கலைப்பண்பாட்டுத் துறையினரின் நிகழ்ச்சிகள் மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை நடைபெறும்.
'மாமதுரை போற்றுதும்' - 'சிறார் அரங்கம்'
புத்தக திருவிழா நடைபெறும் மதுரை மாநாட்டு மைய வளாகத்தில் உள்ளே 'மாமதுரை போற்றுதும்' என்ற தலைப்பில் புகைப்படக் கண்காட்சி இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் மதுரையின் பழமை, பண்பாடு, ஆன்மீகம், கலை, வரலாறு, தொல்லியல் போன்ற தலைப்புகளில் மிக அரிய புகைப்படங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. அதே போன்று, பள்ளி மாணவ மாணவியரின் திறமைகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 'சிறார் அரங்கம்' அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் நாள் முழுவதும் முதலுதவி அளித்தல், சாலை பாதுகாப்பு, சூழலியல் மேம்பாடு போன்றவற்றில் தொடர் விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் இடம் பெற உள்ளன. மேலும் கதை சொல்லுதல், கழிவுகளில் கைவண்ணம், பொம்மை செய்தல், ஓரிகாமி, தையல் பயிற்சி, கவிதை சொல்லுதல் மற்றும் ஆர்கண்டி ரோஸ் போன்றவற்றில் தேவையான பயிற்சிகளும் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட உள்ளன.
விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் மாணவர்கள்
மதுரை மாவட்டம் ஆனையூர் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் பயிலும் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்கள் அதன் ஆசிரியர் ஹரிபாபு வழிகாட்டலில் உதயகுமார், முகமது ஆசிக் ஆகியோர் பிளாஸ்டிக் பயன்பாடுகளை தவிர்த்தல், அதனால் ஏற்படும் சூழல் கேடுகள், உலக வெப்பமயமாதலால் ஏற்படும் கேடுகள் அதனை தவிர்ப்பதற்கு நான் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் ஆகியவை குறித்து பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கு மேற்கண்ட 11 நாட்களும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை வழங்க உள்ளனர்.
மேலும், தினமும் மாலை 6 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை சிறப்பு உரைகள், பட்டிமன்றங்கள் மற்றும் சிந்தனை அரங்க நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. புத்தகத் திருவிழாவை முன்னிட்டு தினமும் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை சிறார் கவியரங்கமும் நடைபெறுகிறது.
மாவட்ட நிர்வாகத்தின் ஒருங்கிணைப்பில் பல்வேறு அரசுத் துறைகளும் இந்தப் புத்தகத் திருவிழா நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்றன. மொத்தத்தில், புத்தக வாசிப்பை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றும் நோக்கில் நடைபெறும் மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் இலக்கியம், மருத்துவம், சமூகம், பண்பாடு, சிந்தனை மற்றும் மாணவர்களின் படைப்பாற்றல் எனப் பல்வேறு அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.