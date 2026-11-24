மதுரையில் களைகட்டிய புத்தகத் திருவிழா - 11 நாட்களில் ரூ.1.51 கோடிக்கு புத்தகங்கள் விற்பனை
நூலகங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும் நோக்கில் புத்தகத் தானப் பெட்டி அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் பொதுமக்கள் தானமாக வழங்கிய ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை அரசு பள்ளிகள் மற்றும் கிராமப்புற நூலகங்களுக்கு வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 10:14 AM IST
மதுரை: இந்த ஆண்டு மதுரையில் 11 நாட்கள் நடைபெற்ற புத்தகத் திருவிழாவினை 1.26 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பார்வையிட்டுள்ளனர். இங்கு ரூ. 1.51 கோடிக்கும் அதிக மதிப்பிலான புத்தகங்கள் விற்பனையாகியுள்ளன.
2026ஆம் ஆண்டு மதுரை புத்தக திருவிழாவானது தமுக்கம் மாநாட்டு மையத்தில் நவம்பர் 13-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இவ்விழாவை தமிழக எரிசக்தி மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் தொடங்கி வைத்தார். மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா தலைமையில் நடைபெற்ற தொடக்க விழாவில் நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.
இந்தப் புத்தகத் திருவிழாவில் குளிரூட்டப்பட்ட வசதியுடன் 220-க்கும் மேற்பட்ட புத்தக அரங்குகளும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இதில் பல்வேறு பதிப்பகங்கள் சார்பில் இலக்கியம், வரலாறு, அறிவியல், கல்வி, அரசியல், குழந்தைகள் இலக்கியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன.
கலை நிகழ்ச்சிகள்; சிந்தனை அரங்கம்
புத்தக வாசிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில் நாள்தோறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன. திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை மாலை 6 மணிக்கு பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவியர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கலை பண்பாட்டுத்துறை சார்பில் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.
மேலும், தலைசிறந்த எழுத்தாளர்கள் மற்றும் முன்னணி பட்டிமன்றப் பேச்சாளர்கள் பங்கேற்ற சிந்தனை அரங்க நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. வாசிப்புடன் கலை, இலக்கியம் சார்ந்த தகவல்களைப் பொதுமக்கள் அறிந்து பயன்பெறும் வகையிலும், பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடனும் சிறப்பு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
மாமதுரையின் தொன்மையை பறைசாற்றிய சிறப்பு அரங்கம்
மதுரையின் தொன்மை, வரலாறு மற்றும் பெருமைகளை எடுத்துரைக்கும் வகையில் புகைப்படங்கள் இடம்பெற்ற 'மாமதுரை போற்றுதும்' என்ற சிறப்பு அரங்கம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அரங்கம் பார்வையாளர்களிடையே மதுரையின் வரலாற்றுச் சிறப்புகளை அறிந்துகொள்ளும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்திருந்தது.
சிறார்களுக்கு தனி அரங்கம்; மகளிர் குழுக்களின் உணவுப் பொருட்கள்
குழந்தைகளிடையே வாசிப்புப் பழக்கத்தை வளர்க்கும் நோக்கில் தினமும் 'சிறார் அரங்கம்' நடத்தப்பட்டது. அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்கள் மூலம் சிறார்களுக்கான நிகழ்ச்சிகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன. மேலும், புத்தகத் திருவிழா வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த உணவகப் பகுதியில் மகளிர் சுயஉதவிக் குழுவினர் தயாரித்த பல்வேறு உணவுப் பொருட்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன.
புத்தகத் தானம்
புத்தக வாசிப்பை ஊக்குவிப்பதுடன், நூலகங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும் நோக்கில் தனியாக புத்தகத் தானப் பெட்டி அமைக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் பொதுமக்கள் தானமாக வழங்கிய ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்களை அரசு பள்ளிகள் மற்றும் கிராமப்புற நூலகங்களுக்கு வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
1.26 லட்சம் பார்வையாளர்கள்; ரூ.1.51 கோடிக்கு விற்பனை
புத்தகத் திருவிழாவுக்கு வருகை தந்த பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவியர்களின் வசதிக்காக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. மாணவர்களின் வருகையை ஊக்குவிக்கும் வகையில் வாகன வசதியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
கடந்த நவம்பர் 13-ஆம் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 23-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்ற மதுரை புத்தகத் திருவிழாவை 1.26 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பார்வையிட்டுள்ளனர். இந்த 11 நாட்களில் இங்கு ரூ. 1.51 கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்பிலான புத்தகங்கள் விற்பனையாகியுள்ளன.
வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவித்தல், இளம் தலைமுறையினரிடையே புத்தக ஆர்வத்தை வளர்த்தல், மதுரையின் வரலாற்றுப் பெருமைகளை எடுத்துரைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நோக்கங்களுடன் நடைபெற்ற புத்தகத் திருவிழா, பொதுமக்களின் வரவேற்புடன் நிறைவடைந்துள்ளது என மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.