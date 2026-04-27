ETV Bharat / state

இறுதி ஊர்வலங்களை முறைபடுத்த புதிய சட்டம் தேவை; உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கருத்து

இறுதிச்சடங்கு ஊர்வலங்களில் ஒழுங்கற்றதன்மை அதிகரித்து வருவது கவலையளிப்பதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 27, 2026 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: இறுதி ஊர்வலங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு போதுமான கட்டுப்பாடு மற்றும் தண்டனை விதிகளை உள்ளடக்கிய சரியான சட்டங்களை கொண்டு வருவது குறித்து தமிழக அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த மார்ச் 5-ம் தேதி மதுரை ஆலங்குளம் அருகே 25 மாணவிகளுடன் சென்ற கல்லூரி பேருந்து மீது, மதுபோதையில் இருந்த சிலர் கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தினர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் நடைபெற்ற இறுதி ஊர்வலத்தின்போது சாலையை மறித்து பேருந்து செல்ல முற்பட்டதால் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

அப்போது, மதுபோதையில் பேருந்தை தடுத்து நிறுத்திய சிலர், மாணவிகளை தவறான வார்த்தைகளால் திட்டி, ஓட்டுநரைத் தாக்கியதோடு பேருந்தையும் சேதப்படுத்தினர். இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சங்கர், அஜித் குமார், சந்திரபோஸ் ஆகியோர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் முன்ஜாமின் கோரி மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "இந்த குற்றச்சாட்டுகள் மிகவும் தீவிரமானவை. இதனை அலட்சியமாக எடுத்துக் கொள்ள இயலாது. இறுதிச்சடங்கு ஊர்வலத்தில் பங்கேற்பது ஒரு சமூக நடைமுறை என்றாலும், அதில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை அச்சுறுத்தும் உரிமையை வழங்க இயலாது. எனவே, இந்த வழக்கில் விசாரணை அவசியம் என நீதிமன்றம் கருதுகிறது. ஆகவே முன்ஜாமின் மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன.

பொதுவாக, இதுபோன்ற இறுதிச்சடங்கு ஊர்வலங்களில் ஒழுங்கற்றதன்மை அதிகரித்து வருவது நீதிமன்றத்திற்கு கவலை அளிக்கிறது. ஏற்கெனவே இதுபோன்ற வழக்கு ஒன்றில் வழங்கப்பட்ட அறிவுரைகளின் அடிப்படையில், இறுதி ஊர்வலத்திற்கு முன் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். சாலையில் மலர்கள் அகற்றப்பட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல கட்டுப்பாடுகளுடன் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஜெயக்குமார், சி.வி.சண்முகத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் தள்ளுபடி

இருப்பினும், இறுதி ஊர்வலங்களின்போது ஒழுங்கற்ற செயல்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதால் பொதுமக்களை சிரமத்திற்கு ஆளாக்கி வருகின்றனர். ஆகவே இறுதி ஊர்வலங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு போதுமான கட்டுப்பாடு மற்றும் தண்டனை விதிகளை உள்ளடக்கிய சரியான சட்டங்களைக் கொண்டு வர வேண்டிய தேவை குறித்து தமிழக முதன்மை செயலாளர் ஆய்வு செய்து, அதுதொடர்பான அறிக்கையை ஜூலை 31 ஆம் தேதிக்குள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டார்.

அதேசமயம் இறுதிச் சடங்குகளை நடத்தும் அடிப்படை உரிமை தேவையற்ற வகையில் குறைக்கப்படவில்லை என்பதையும் அது உறுதி செய்ய வேண்டும்" எனவும் உத்தரவிட்ட நீதிபதி வழக்கின் விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

HIGH COURT MADURAI BENCH
CLASH ON FUNERAL PROCESSION
ஆலங்குளம்
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
COURT ON FUNERAL PROCESSION CLASH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.