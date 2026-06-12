பைக் டாக்ஸி சேவையை ஒழுங்குப்படுத்த விதிகளை உருவாக்கக் கோரி வழக்கு - மத்திய, மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க உத்தரவு
பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் மீது அபராதம் விதிப்பது, வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வது, மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் கீழ் குற்ற வழக்குகள் பதியப்படுவது போன்ற நடவடிக்கைகளால் அவர்கள் தண்டிக்கப்படுகின்றனர் என்று மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 12, 2026 at 6:31 PM IST
மதுரை: தமிழகத்தில் சட்டப்படி உரிமம் வழங்கி பைக் டாக்ஸி சேவையை நடத்த அனுமதிப்பதற்கான விதிகளை உருவாக்கக் கோரிய வழக்கில் மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த நவீன் குமார் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கினைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "தமிழகத்தில் ராப்பிடோ, ஓலா, உபர் போன்ற டிஜிட்டல் மைய பைக் டாக்ஸி சேவைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இவை பலருக்கும் பயனளிக்ககூடிய வகையிலேயே உள்ளன.
ஆனால் இந்த சேவைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அரசின் திட்டமோ, விதிகளோ தமிழகத்தில் இல்லை. ஆட்டோ ரிக்சா, டேக்சிகளைப் போல பைக் டேக்ஸி சேவைகள் தனித்து இயங்க முடியாது. அவை முழுமையாக சம்பந்தப்பட்ட டிஜிட்டல் நிறுவனங்களை சார்ந்துள்ளன. ஆனால் அந்நிறுவனங்கள் மாநிலம் முழுவதும் எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் தங்கள் டிஜிட்டல் தளத்தை இயக்கி வருகின்றன.
அதேசமயம் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் மீது அடிக்கடி அபராதம் விதிப்பது, வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வது, மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் கீழ் குற்ற வழக்குகள் பதியப்படுவது போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகையில் ஓட்டுநர் தண்டிக்கப்படுகிறார்.
ஆகவே பைக் டாக்ஸி சேவையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அமைப்பை உருவாக்கவும், சட்டப்படி உரிமம் வழங்கி இந்த சேவையை நடத்த அனுமதிப்பதற்கான விதிகளை உருவாக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். அதுவரை பைக் டாக்ஸி ஓட்டுனர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க இடைக்கால தடை வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும்" என கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார், ஜோதிராமன் அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, இரண்டு சக்கர வாகனத்தை எவ்வாறு பைக் டாக்சி போல் அனுமதிக்கலாம், இதில் அரசின் நிலைப்பாடு என்ன என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், வழக்கு தொடர்பாக மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.
தமிழகத்தில் மட்டுமின்றி தேசிய அளவில் பைக் டாக்ஸி சேவை மொபைல் ஆப் வழியாக வழங்கப்படுகிறது. ஆட்டோக்களை விட கட்டணம் குறைவு என்பதாலும், போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் இந்த சேவை இருப்பதால் அலுவலகம் செல்பவர்கள் மத்தியில் இதற்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.
இருப்பினும், இதற்கான உரிய விதிமுறைகள் இல்லாத காரணத்தினால் விபத்து அல்லது சாலை விதிமீறியல்களில் தொடர்ந்து சிக்கல் இருந்து வருகிறது. பைக் டாக்ஸிகளுக்கு ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.