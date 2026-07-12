'சடங்கு' என்ற போர்வையில் தாமிரபரணி மாசுபடுவதை அனுமதிக்க முடியாது - மதுரை அமர்வு அதிரடி
தாமிரபரணி கோடிக்கணக்கான மக்களின் குடிநீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு வற்றாத நதியாகும். அது மாசுபட அனுமதிக்க முடியாது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : July 12, 2026 at 7:03 AM IST
மதுரை: இறந்தவர்களுக்கான சடங்குகள் என்ற போர்வையில் தாமிரபரணி ஆறு மாசு அடைவதை ஏற்க முடியாது என மதுரை அமர்வு தெரிவித்துள்ளது.
திருநெல்வேலியை சேர்ந்த சிவனுபாண்டியன் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘அம்பாசமுத்திரம் கிராமம், விக்ரமசிங்கபுரம் பகுதியில் 19.55.00 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள ஆனந்த விலாஸ் மண்டபத்தில் இருந்து தங்களை வெளியேறுமாறு, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்துசெய்யுமாறு’ தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மற்றும் புகழேந்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், “இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மேல்முறையீட்டு தாக்கல் செய்த மனு நிலுவையில் உள்ளது. இதில் தலையிட விரும்பவில்லை. அதேசமயம், இந்த மனுவை விசாரிக்கும் போது, உதவிச் செயற்பொறியாளர் தெரிவித்த தகவல் எங்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.
பாபநாசம் தொடங்கி தாமிரபரணி ஆறு பயணிக்கும் பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீராடுகின்றனர். மேலும், அவர்கள் படித்துறைகளில் அமர்ந்து இறந்தவர்களுக்கு ஈமச்சடங்குகள் செய்ய வருவதாக செயற்பொறியாளர் தெரிவித்தார்.
அப்போது, இறந்தவருடன் தொடர்புடைய பயன்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத ஆடைகள், துண்டுகள், துணிகள், செருப்புகள் மற்றும் பொருட்களை சடங்கு என்ற பெயரில் தாமிரபரணியில் தூக்கி எறிவது தொடர்கிறது.
இதுபோன்ற சூழலில், ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரி மூர்த்தி, தாமிரபரணி ஆற்றில் வீசப்படும் ஆடைகளை அகற்றி, ஆற்றை சுத்தம் செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருவதாகவும் எங்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. உடனடியாக அவரை வரவழைத்து உரையாடினோம். இதுவரை அவர் செய்துவரும் அற்புதமான மற்றும் நன்மை பயக்கும் பணிக்காக எங்கள் மனமார்ந்த பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்றனர்.
தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதிகள், “தினமும் ஒரு டன்னுக்கு குறையாத பயன்படுத்தப்பட்ட ஆடைகளும், துணிகளும் தாமிரபரணி ஆற்றில் கொட்டப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. மூர்த்தி உள்ளூர் நிர்வாகம் மற்றும் கோயில் நிர்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு, 'அறிவுப் பாதுகாவலர்கள்' என்றழைக்கப்படும் ஒரு சமூகத்தினரின் உதவியைப் பெற்று, ஆற்றில் வீசப்படும் பொருட்களைச் சேகரித்து வருகிறார்.
மதத்தின் பெயரால் கூட ஒரு நீர்நிலையை மாசுபடுத்த யாருக்கும் உரிமை இல்லை. இதை ஒரு அடிப்படை உண்மையாகக் கொள்ளலாம். தூய பருத்தியால் செய்யப்பட்ட ஆடைகள் மக்கும் தன்மை கொண்டவை என்றாலும், பாலியஸ்டர் போன்றவற்றால் செய்யப்பட்ட துணிகளுக்கு அது பொருந்தாது.
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இவ்வாறு வீசப்பட்ட ஆடைகள் ஆற்றுப்படுகையில் சிக்கிக்கொள்ளும்போது, அது ஈகோலை போன்ற பாக்டீரியாக்கள் பெருகும் இடமாக மாறி, கடுமையான சுகாதார அபாயத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்தியக் கரு ஆமை தாமிரபரணியில் உள்ள ஆடைகளில் சிக்கி மூச்சுத்திணறி இறக்கின்றன.
இறந்தவர்களுக்கான சடங்குகள் என்ற போர்வையில் தாமிரபரணி ஆறு மேலும் மாசுபாடு ஏற்படாமல் இருப்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும். இருப்பினும், இந்த விவகாரம் கோடிக்கணக்கான இந்துக்களின் நம்பிக்கைகளையும், உணர்வுகளையும் சார்ந்தது என்பதை நாங்கள் அறிவோம்.
ஒரு பொதுநல வழக்கில் பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவு, சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரின் கருத்துக்களை கேட்காமல் அவர்களின் நலன்களுக்குப் பாதகமான உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கக்கூடாது என்பது கட்டாயமாகும். எனவே, நாங்கள் ஒரு சட்டப்பூர்வமான ஆணையை அமல்படுத்த மட்டுமே முன்மொழிகிறோம்?
தங்களுக்கு ஆன்மீக ரீதியாக நன்மை பயக்கும் எதையும் செய்யலாம். ஆனால், அது சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தாமலும், சமூகத்தின் மற்றவர்களின் உரிமைகளை மீறாமலும் இருக்க வேண்டும்.
அரசியலமைப்பின் 25வது சரத்து, மதத்தைப் பின்பற்றுவதற்கான சுதந்திரத்தை பொது சுகாதாரத்திற்கு கீழ்ப்பட்டதாக ஆக்குகிறது. தாமிரபரணி கோடிக்கணக்கான மக்களின் குடிநீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு வற்றாத நதியாகும். அது மாசுபட அனுமதிக்க முடியாது.
ஆனால், மக்களின் நடைமுறைகளை மூடநம்பிக்கை என்று நாங்கள் உடனடியாகக் கண்டிக்க மாட்டோம். ஆற்றங்கரைக்கு அருகில் ஓரளவு பெரிய குளம் ஒன்று கட்டப்பட்டு வருவதாக மூர்த்தி எங்களுக்கு தெரிவிக்கிறார். அதை சடங்குகளை செய்வதற்கு பயன்படுத்தலாம்.
இதுதொடர்பாக பிறப்பிக்கப்படவுள்ள உத்தரவுகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியிடுமாறு திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவிடுகிறோம். எந்தவொரு மத அமைப்போ அல்லது செயற்பாட்டாளரோ தலையிட்டு தங்கள் கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கலாம்.
சமீபத்தில் தோன்றியதாகத் தோன்றும் இந்த பிரச்சினைக்கு ஒரு நிரந்தரத் தீர்வை கொடுக்கும் வகையிலான முன்மொழிவுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் எங்களுக்கு முன்வைக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்” எனத் தெரிவித்த நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை ஜூலை 16ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.