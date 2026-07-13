விசாரணைக்கு சென்ற சிறுவன் உயிரிழந்த விவகாரம்: காவலர்களின் ஜாமின் மனு தள்ளுபடி
சிறுவன் உயிரிழந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நான்கு போலீசாருக்கும் 11 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 8:19 PM IST
மதுரை: விசாரணைக்கு அழைத்து சென்ற சிறுவன் உயிரிழந்த வழக்கில், காவலர்களின் ஜாமின் மனுவை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் கோச்சடை பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜெயா. இவரது மூத்த மகன் முத்து கார்த்திக் (வயது 17). இவரை கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு குற்ற வழக்கு தொடர்பான விசாரணைக்காக எஸ்.எஸ்.காலனி காவல்நிலைய காவல்துறையினர் விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
இந்த விசாரணையின் போது, முத்து கார்த்திக்கை போலீசார் கடுமையாக தாக்கியதில், படுகாயம் அடைந்த கார்த்திக் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். ஆனால், கார்த்திக் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
தனது மகன் இறப்புக்கு காரணமான மதுரை எஸ்.எஸ் காலனி போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதே காவல் நிலையத்தில் ஜெயா புகார் அளித்தார். இந்த வழக்கை விசாரணை செய்த உயர் நீதிமன்றம், சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது.
அதனால், மதுரை எஸ்.எஸ் காலனி காவல் ஆய்வாளர் அலெக்ஸ் ராஜ் மற்றும் காவலர்கள் சதீஷ், ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த மதுரை சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். மதுரை மாவட்ட 5வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு விசாரணை நடந்து வந்தது.
கடந்த முறை இந்த வழக்கை விசாரித்த மதுரை மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி ஜோசப் ஜாய், அப்போதைய மதுரை S.S. காலனி காவல் ஆய்வாளர் அலெக்ஸ் ராஜ் மற்றும் காவலர்கள் சதீஷ், ரவி, ரவிச்சந்திரன் ஆகிய நால்வருக்கும் 11 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டார்.
இந்த நிலையில் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனையை எதிர்த்து அவர்கள் மேல்முறையீட்டு மனுத் தாக்கல் செய்தனர். மேலும், ‘மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் மீதான விசாரணை முடியும் வரை, தங்களுக்கு இந்த வழக்கில் ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும்’ என சிறையில் உள்ள மதுரை காவல் ஆய்வாளர் அலெக்ஸ் ராஜ் மற்றும் காவலர்கள் சதீஷ், ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் அந்த மனுவில் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த மனு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி புகழேந்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதி தீர்ப்புக்காக, வழக்கை ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில், இன்று (ஜூலை 13) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த சிறுவன் உயிரிழந்த வழக்கில், மனுதாரர்களின் ஜாமின் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.