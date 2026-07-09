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நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை அரசு அதிகாரிகள் பின்பற்றுவது இல்லையே ஏன்? - மதுரை அமர்வு கேள்வி

நீர்நிலைகளில் எந்த ஒரு கட்டுமானத்தையும் கண்டிப்பாக அனுமதிக்க முடியாது என மதுரை அமர்வு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 9:00 PM IST

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மதுரை: நீர்நிலை பகுதியில் எவ்வித கட்டுமானத்தையும் அனுமதிக்கக் கூடாது என உத்தரவிட்டும் அரசு அதிகாரிகள் அதனை பின்பற்றுவது இல்லையே ஏன்? என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், அரும்பூர் பகுதியை சேர்ந்த முத்துபெருமாள் தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் எங்கள் பகுதியில் அரும்பூர் பெரிய கண்மாய் உள்ளது. இந்த கண்மாய் வைகை ஆற்றில் இருந்து வரும் நீரினை மூலாதாரமாக கொண்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, இதன்மூலம் 460 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பயனடைந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் அரும்பூர் கண்மாய் பகுதியை ஆக்கிரமிப்பு செய்து, பேருந்து நிழற்குடை கட்டுமானப் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் கண்மாயின் நீர்நிலைப் பகுதிகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றது. மேலும், நீரின் போக்கை மாற்றும் வகையில், இந்த பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்படுகிறது.

ஏற்கனவே, உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுகளின் படி, நீர்நிலையில் எவ்வித ஆக்கிரமிப்பும் செய்யக்கூடாது என்ற உத்தரவு உள்ளது. இந்த நிலையில் அரசே இதுபோன்று நீர்நிலையை ஆக்கிரமிப்பு செய்து, பேருந்து நிழற்குடை கட்டுவது சட்டவிரோதம். எனவே, இதை தடை செய்து உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்’ என அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த மனு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் மற்றும் புகழேந்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது பேசிய நீதிபதிகள், “நாங்கள் நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிக்கக் கூடாது என்று கடந்த 3 வருடங்களாக பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வருகின்றோம்.

ஆனால், இதனை அரசு அதிகாரிகள் சிறிதும் கவனத்தில் கொள்ளாமல், தொடர்ந்து நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்பிற்குத் துணை போகின்றனர். இது மிகவும் வேதனையாக உள்ளது. எவ்வாறு இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் செய்கிறார்கள்? நீர்நிலைகளில் எந்த ஒரு கட்டுமானத்தையும், கண்டிப்பாக அனுமதிக்க முடியாது.

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அதேபோல் மதுரை மாட்டுத்தாவணி எதிரே செல்லக்கூடிய கால்வாயில் பாலங்கள் கட்டுமான பணிகள் என்ற பெயரில் கால்வாய் முழுமையாக ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதிகாரிகளும் அதைத் தினந்தோறும் பார்த்துவிட்டு தான் செல்கிறார்கள். ஆனால், இதை எவ்வாறு அனுமதிக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. இது மிகவும் வேதனையாக உள்ளது” என்றனர்.

அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “மாட்டுத்தாவணி எதிரே கால்வாய் ஆக்கிரமிப்பு செய்து கட்டப்பட்டு வரும் கட்டடங்கள் குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது” எனத் தெரிவித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, அரும்பூர் கண்மாய் நீர்நிலை பகுதியை ஆக்கிரமிப்பு செய்து பேருந்து நிழற்குடை கட்டுமான பணிக்கு தடை விதித்தனர். மேலும், மனு குறித்து ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பதில் மனுத் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணயை நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

WATER BODIES ENCROACHMENT
நீர்நிலைகள் ஆக்கிரமிப்பு
MADURAI BENCH
TN GOVT
WATER BODIES ENCROACHMENT CASE

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