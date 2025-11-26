ETV Bharat / state

தமிழக டிஜிபிக்கு அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய கடிதம் மனுதாரருக்கு எப்படி கிடைத்தது? - நீதிபதி சரமாரி கேள்வி

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் நடந்த ஊழல் தொடர்பான விசாரணையை சென்னை உயர் நீதிமன்ற முதன்மை அமர்வுக்கு மாற்றி மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்)
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
மதுரை: பணி நியமனங்களுக்கு லஞ்சம் வசூலிக்கப்பட்டதாக தமிழக டிஜிபிக்கு அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய ரகசிய கடிதம் மனுதாரருக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு கேள்வி எழுப்பியது.

மதுரை மாவட்டம் கள்ளிக்குடியை சேர்ந்த ஆதிநாரயணன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ''நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் 2024ஆம் ஆண்டில் 2,538 பணியிடங்களுக்கான நியமனங்களில், லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு பணியாளர்கள் முறைகேடாக நியமிக்கப்பட்டதாகவும், இந்த நியமனங்களில் சுமார் ரூ.250 கோடிக்கு மேல் முறைகேடு நடந்துள்ளதாகவும், இதுதொடர்பாக தமிழக டிஜிபி வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்க வேண்டும்' எனவும் அமலாக்கத் துறை கடிதம் எழுதியிருந்தது.

அமலாக்கத் துறை துணை இயக்குநர் அனுப்பிய கடிதத்தின்படி, ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக தமிழக டிஜிபி சட்டப்படி எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்ய வேண்டும். மேலும் பண மோசடி தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் விசாரணையை தொடங்க உத்தரவிட வேண்டும்' எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த மனு மீதான விசாரணை நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "2024-25 ஆம் ஆண்டுகளில் நகராட்சி துறை பணி நியமனங்களில் பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடைபெற்றதாக அமலாக்கத் துறையே டிஜிபிக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. இதுவரை அந்த கடிதம் தொடர்பாக எந்தவொரு விசாரணையும் நடத்தப்படவில்லை. எனவே, இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்' என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

அப்போது பேசிய நீதிபதிகள், “இந்த கடிதம் யார் யாருக்கு எழுதியது? இக்கடிதத்தின் கடைசியில் யாருடைய கையெழுத்தும் இடம்பெறவில்லையே? மேலும், இந்த ரகசிய கடிதம் மனுதாருக்கு எப்படி கிடைத்தது? என்று சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினர்.

அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் "சமூகவலைத்தளங்களில் பரவலாகப் பகிரப்பட்டது" என தெரிவிக்கப்பட்டது. அப்போது, "இந்த முழு அறிக்கையும் சமூகவலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டதா? எந்த சமூகவலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டது என குறிப்பிடவில்லையே? அவ்வாறு இருந்தாலும், இக்கடிதத்தில் கையெழுத்து இல்லையே? என்று நீதிபதிகள் மீண்டும் கேள்வி எழுப்பினர்.

இதையும் படிங்க: எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார் செங்கோட்டையன்!

அப்போது ஆஜரான தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் பி.எஸ்.இராமன், "இந்த வழக்கின் மனுதாரர் சரித்திரப்பதிவு குற்றவாளி. இவர் மீது 27 குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. அதில் 3 கொலை வழக்குகள், 3 கொலை முயற்சி வழக்குகள். அமலாக்கத் துறை அரசுக்கு அனுப்பிய ரகசிய கடிதம் இவருக்கு எவ்வாறு கிடைத்தது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்திக் கண்டறிய வேண்டும். மேலும், சரித்திரப்பதிவேடு குற்றவாளி தாக்கல் செய்த பொதுநல வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது” என்று வாதிட்டார்.

மேலும், "இதே கோரிக்கையுடன் சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு விசாரித்த நீதிமன்றம் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது. எனவே, இந்த வழக்கையும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று பி.எஸ்.இராமன் கோரிக்கை வைத்தார். மேலும், ரிட் மனு தாக்கல் செய்து அதில் வழக்குப்பதிவு செய்ய கோர முடியாது. எனவே இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்தது அல்ல" எனவும் அவர் வாதிட்டார்.

அவரது வாதத்தை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், இந்த வழக்கின் விசாரணையை சென்னை உயர் நீதிமன்ற முதன்மை அமர்வுக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டனர்.

