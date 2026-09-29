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கவின் ஆணவ கொலை வழக்கு: சுர்ஜித்தின் பெற்றோருக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிக்கை ரத்து

குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்யக் கோரி சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி, ஜெயபால் ஆகியோர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்தனர்.

ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கவின்
ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கவின் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 1:40 PM IST

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மதுரை: நெல்லை கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கில், சுர்ஜித்தின் பெற்றோருக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிக்கையை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதே சமயம், குற்றப்பத்திரிக்கையை ரத்து செய்யக் கோரி ஜெயபால் தொடர்ந்த வழக்கை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலத்தை சேர்ந்த ஐடி ஊழியர் கவின், மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்ணை காதலித்ததால், கடந்த 2025 ஜூலை 27 ஆம் தேதி அந்த பெண்ணின் சகோதரர் சுர்ஜித்தால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்த வழக்கில் சுர்ஜித், சுர்ஜித்தின் காவலர்களான தந்தை சரவணன், தாய் கிருஷ்ணகுமாரி மற்றும் அவர்களது உறவினர் ஜெயபால் ஆகிய நான்கு பேரும் சிபிசிஐடி காவல் துறையால் கைது செய்யப்பட்டனர்.

மேலும், கவின் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம், கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த சிபிசிஐடி போலீசார் தீவிர விசாரித்து வருகின்றனர். இந்த வழக்கின் விசாரணை நெல்லை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

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அப்போது, கொலை நடந்த இடத்தில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகள், தடய அறிவியல் ஆவணங்கள் மற்றும் உயிரிழந்த கவினின் காதலி, பெற்றோர் உள்பட 83 சாட்சியங்கள் அளித்த வாக்குமூலங்கள் உள்ளிட்டவை அடங்கிய சுமார் 800 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், தங்கள் மீது தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்யக் கோரி சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி, ஜெயபால் ஆகியோர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி விஜயகுமார், சுர்ஜித் பெற்றோரான சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி மீது தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிக்கையை ரத்து செய்தும், ஜெயபால் மீதான குற்றப்பத்திரிகை ரத்து செய்யக் கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்தும் உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

HIGH COURT MADURAI BENCH
கவின் ஆணவக் கொலை வழக்கு
நெல்லை கவின் ஆணவப் படுகொலை
NELLAI KAVIN CASE
KAVIN HONOR KILLING CASE

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