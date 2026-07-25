போலி சான்றிதழ் மூலம் மோசடி புகார்: வேலைவாய்ப்பு அலுவலக பரிந்துரையை விசாரிக்க குழு அமைக்க உத்தரவு
போலி மாற்றத்திறனாளி சான்றிதழ் மூலம் வேலை பெற்றதாக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள், அதனை ரத்து செய்யக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
Published : July 25, 2026 at 2:52 PM IST
மதுரை: அரசு வேலையில் முன்னுரிமை பிரிவின் கீழ் நியமனம் பெறுவதற்காக வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் மூலம் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்கள் குறித்து விசாரித்து உண்மைதன்மையை உறுதி செய்ய தனி குழு அமைக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசிற்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகளில் 2005 முதல் 2015 வரை பலர் போலி மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ் வழங்கி துாய்மை பணியாளர்கள், மேல்நிலை நீர்தேக்கத் தொட்டி இயக்குபவர்கள், இளநிலை உதவியாளர் பணிகளில் சேர்ந்ததாக கடந்த 2015-ம் ஆண்டு நெல்லை அரசு மருத்துவமனை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
அதனைத்தொடர்ந்து, இந்த மோசடி வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. அவர்களின் விசாரணையில் போலி சான்றிதழ் வழங்கி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குரிய பிரிவின் கீழ் 103 பேர் பணியில் சேர்ந்தது தெரியவந்தது.
அவர்களின் உண்மை தன்மையை ஆய்வு செய்தபோது 28 பேரூராட்சிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒதுக்கீட்டில் பணியில் சேர்ந்த 103 பேரில் 25 மட்டும் உண்மையான மாற்றுத்திறனாளிகள் என்பதும், போலி மருத்துவ சான்றிதழ் அடிப்படையில் தேசிய மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை பெற மீதமுள்ளவர்களுக்கு 13 அரசு மருத்துவர்கள் உதவியதும் தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து, போலி மாற்றத்திறனாளி சான்றிதழ் அளித்து அரசுப் பணியில் சேர்ந்தவர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
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இந்த பணிநீக்க நடவடிக்கையை ரத்து செய்யக்கோரி பலர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதி புகழேந்தி, போலி சான்றிதழ் மூலம் பணி பெற்றவர்களின் கோரிக்கையை மறுத்து, இச்சம்பவத்தில் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக அதிகாரிகளின் பங்கு ஏதேனும் உள்ளதா? என்பதை சிபிசிஐடி போலீஸார் விசாரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தார்.
மேலும், இதுபோன்ற முறைகேடுகள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்கும் வகையில், அரசு வேலையில் முன்னுரிமை பிரிவின் கீழ் நியமனம் செய்வதற்காக, சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தால் விண்ணப்பதாரர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட விதம் குறித்து விசாரணை நடத்த மூத்த அதிகாரிகளை கொண்ட குழுவை தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறைச் செயலர் அமைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
அந்த குழுவின் விசாரணை அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் மீது தேவைப்படும் பட்சத்தில், துறை ரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும், வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் பரிந்துரை நடைமுறைகள் குறித்து செயலர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தினார்.