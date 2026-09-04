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பொய் வழக்குப் போட்டு சிறையில் அடைத்ததாக புகார் - சிசிடிவி காட்சிகளை ஒப்படைக்க போலீசாருக்கு உத்தரவு

திட்டமிட்டு போலீசார் கணவர் மீது பொய்யான வழக்குப் பதிவு செய்ததாக மனைவி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு -கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2026 at 8:35 PM IST

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மதுரை: போலீசார் பொய் வழக்குப் போட்டு சிறையில் அடைந்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், சிசிடிவி காட்சிகளை சேகரித்து விசாரணை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் தும்பபட்டியைச் சேர்ந்த ரூ0பியா என்பவர், தனது கணவர் மீது பொய் வழக்கு போடப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டதாக, சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், ”நானும் எனது கணவர் கதிரவனுடன் தும்பபட்டியில் தங்கி கூலி வேலை செய்து வருகின்றோம். எனது கணவர் கடந்த ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது மேலவளவு போலீசார் வீட்டிற்கு வந்து எனது கணவரை காவல் நிலையம் வருமாறு அழைத்துச் சென்றனர். அன்று ஒரு நாள் முழுவதும் சட்டவிரோதமாக காவல் நிலையத்தில் வைத்திருந்தனர்.

பின்னர் மேலூர் சாலையில், எனது கணவரும் அவரது நண்பர் விக்னேஷ் என்பவரும் வீச்சு அருவாளுடன் சாலையில் சென்ற நபர்களை மிரட்டியதாகவும், காவல்துறையினருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் வழக்குப்பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

திட்டமிட்டு போலீசார் என் கணவர் மீது பொய்யான வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். அரிவாளை வைத்து மிரட்டியதாக கூறிய நேரத்தில் எனது கணவர் மேலவளவு காவல் நிலையத்தில் சட்டவிரோத காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தார். எனவே மேளவளவு காவல் நிலைய சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாக்க உத்தரவிட வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

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மேலும், கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் கதிரவன், விக்னேஷ் ஆகிய இருவரும் தங்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க கோரியும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

ஜாமீன் கோரிய மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதி முரளி சங்கர், மேலவளவு காவல் நிலையத்தில் சட்ட விரோதமாக அடைக்கப்பட்டிருந்தார்களா என்பது குறித்து நேரடியாக விசாரணை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மதுரை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளருக்கு உத்தரவிட்டு, அவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்கினார்.

அதனைத்தொடர்ந்து, சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாக்க கோரிய வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி முருகன், மேலவளவு காவல் நிலையத்தில் சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாத்து, அதனை விசாரணை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைந்து மேலவளவு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

MADURAI BENCH
POLICE FALSE COMPLAINT
உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை
மேலவளவு போலீசார்
FALSE CASE COMPLAINT FILE

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