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மனைவியை சட்டவிரோதமாக போலீசார் காவலில் வைத்திருந்ததாக கணவன் வழக்கு: சிசிடிவி காட்சிகளை சமர்பிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு

எஸ்.பி அலுவலகத்தில் தனியார் பங்களிப்புடன் சி.சி.டி.வி கேமராக்கள் எந்த அரசு உத்தரவின்படி நிறுவப்பட்டது என்பதற்கான அரசாணையையும் தாக்கல் செய்ய நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

மதுரை அமர்வு
மதுரை அமர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 10:31 AM IST

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மதுரை: மனைவியை எஸ்.பி அலுவலகத்தில் சட்டவிரோதமாக காவலில் வைத்திருந்ததாக கணவன் தாக்கல் செய்த வழக்கில், சி.சி.டி.வி காட்சிகளை தாக்கல் செய்ய போலீசாருக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

அலங்காநல்லூர் சேர்ந்த தினகரன் என்பவர் தனது மனைவியை சட்டவிரோதமாக காவலில் வைத்து போலீசார் பொய் வழக்குப்பதிவு செய்ததாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், அவர் மனைவியுடன் அலங்காநல்லூர் அருகே கல்லனை கிராமத்தில் வசித்து வருவதாகவும், கடந்த ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி மதுரை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் இருந்து வந்த குற்றப்பிரிவு போலீசார் அவரது மனைவியை விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், அது குறித்து மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரித்தபோது, போலீசார் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வரவில்லை என மறுத்துவிட்டதாகவும், பின்னர் ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி வழக்குப்பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனையடுத்து, 36 மணி நேரம் தனது மனைவியை சட்டவிரோதமாக காவலில் அடைத்து வைத்து பொய் வழக்குப்பதிவு செய்ததாக குற்றம்சாட்டிய அவர், மதுரை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாத்து நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கேட்டுக்கொண்டார்.

இந்த மனு நீதிபதி முருகன் முன்பு நேற்று (செப்.18) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், மனுதாரரின் மனைவியை ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி காலை குற்றப்பிரிவு போலீசார் அழைத்து வந்து உடனடியாக கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.

மேலும், சிசிடிவி காட்சிகளை 15 நாட்கள் மட்டுமே சேமித்து வைக்க முடியும் என்றும், மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்கள் பழுதடைந்து உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். அங்கு தனியார் பங்களிப்புடன் நிறுவப்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்கள் உடைந்து உள்ளதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

இதனைக் கேட்டு கோபம் அடைந்த நீதிபதி, 28.08.2026 மற்றும் 29.08.2026 ஆகிய தேதிகளில் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தின் வளாகம், மாவட்டக் குற்றப் பிரிவு மற்றும் பிற கட்டிடங்களின் அனைத்து சிசிடிவி காட்சிகளையும் பாதுகாத்து நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார்.

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மேலும், மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கேமராக்களை நிறுவியது யார்? எத்தனை கேமராக்கள் உள்ளன? எத்தனை கேமரா அவற்றில் இயங்குகின்றன? எத்தனை இயங்கவில்லை? இயங்காத கேமராக்கள் எந்த தேதியிலிருந்து பழுதாகி உள்ளன? இயங்காத கேமராவை சரிசெய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? ஆகியவற்றை குறித்த விவரங்களை அறிக்கையாக அளிக்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, காவல் நிலையங்களில் உள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை குறைந்தபட்சம் 18 மாதங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். ஆனால், 15 நாட்கள் மட்டுமே பாதுகாக்க முடியும் என கூறுவது ஏற்க முடியாது என்றும், அவற்றை பராமரிக்க வேண்டிய கடமை எஸ்பி-க்கு உள்ளது என்றும் நீதிபதி தெரிவித்தார்.

மேலும், மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் தனியார் பங்களிப்புடன் சிசிடிவி கேமராக்கள் எந்த அரசு உத்தரவின்படி நிறுவப்பட்டது என்பதற்கான அரசாணையையும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒரு வாரத்திற்கு ஒத்தி வைத்தார்.

TAGGED:

MADURAI BENCH
ILLEGAL DETENTION
மதுரை உயர் நீதிமன்றம்
மதுரை எஸ் பி அலுவலகம்
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