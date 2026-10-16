அறங்காவலர் விண்ணப்பங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் - இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு மதுரை அமர்வு உத்தரவு
கோயில்களில் அறங்காவலர் பதவிக்கு விண்ணப்பித்தவர்களின் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அவற்றோடு இணைக்கப்பட்ட ஆவணங்களை இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.
Published : October 16, 2026 at 12:50 PM IST
மதுரை: கோயில் அறங்காவலர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்போரின் விண்ணப்பங்களை இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் இணையதளத்தில் பதிவேற்ற செய்ய வேண்டும் என மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடியைச் சேர்த்த ராம்குமார் ஆதித்யன் என்பவர், இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் அறங்காவலர் நியமனத்தின் வெளிப்படைத்தன்மை தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், எவ்விதமான பின்புலமும் இல்லாத சரியான நபர்கள் கோயில்களில் அறங்காவலர்களாக நியமனம் செய்யப்படுவது மிகவும் அவசியமானது. எனவே, கோயில்களில் அறங்காவலர் பதவிக்கு விண்ணப்பித்தவர்களின் விண்ணப்பங்கள் மற்றும் அவற்றோடு இணைக்கப்பட்ட ஆவணங்களை இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யவும், அறங்காவலராக ஒரு நபர் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டதற்கான காரணத்தை வெளிப்படையாக தெரிவிக்கவும், அறங்காவலர் நியமன உத்தரவுகளை இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் இணையதளத்திலும், சம்பந்தப்பட்ட கோயில் இணையதளத்திலும் வெளியிடவும் உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
மேலும், அறங்காவலர் நியமன உத்தரவு இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து அதனை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வதற்கு காலக்கெடுவை விதிக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் வேல்முருகன், முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்பு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இது மனு மீதான விசாரணையை மேற்கொண்ட நீதிபதிகள், இந்து சமய அறநிலையத் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில், அறங்காவலர் நியமனத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டும். எனவே அறங்காவலர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்போரின் விண்ணப்பங்களை இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் இணையதளத்தில் பதிவேற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கின் விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.