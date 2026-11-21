ராமநாதபுரத்தில் ஒரு கிராமத்தையே ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள தனி நபர்? உடனடியாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவு
சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் வருவாய் துறையினர் வட்டாட்சியர் இருக்கிறார்களா இல்லையா? தனிநபர் ஒருவர் எப்படி இவ்வளவு நிலங்களை ஆக்கிரமிக்க முடியும்? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : November 21, 2026 at 3:34 PM IST
மதுரை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் லட்சுமணன் குடியிருப்பு என்ற சிறிய கிராமத்தை தனி நபர் ஒருவர் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், உரிய விசாரணை நடத்தி, அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் மாவட்டம் உரப்புளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த தர்மராஜ் என்பவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
பரமக்குடி தாலுகா, உரப்புளி பகுதியில் லெட்சுமணன் குடியிருப்பு என்ற சிறிய கிராமம் வைகை ஆற்றின் வடக்கு கரையில் அமைந்துள்ளது. இந்த கிராமத்தில் வசிப்பவர்கள் விவசாயத்தை மட்டுமே பிரதான தொழிலாக செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அந்த கிராமத்தில் தினகரன் என்பவர் சட்டவிரோதமாக அரசுக்கு சொந்தமான சர்கார் புறம்போக்கு, நீர்நிலை புறம்போக்கு மற்றும் கிராம நத்தம் நிலம் என கிராமத்தின் பாதி நிலத்தை தனது பெயரிலும், தனது குடும்பத்தார்கள் பெயரிலும் பட்டாவாக மாற்றிக் கொண்டு மொத்த கிராமத்தையும் தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருகிறார்.
இதே போல், இங்கு உள்ள அரசு தொடக்கப்பள்ளி நிலங்களையும் தனது பெயருக்கு மாற்றி விட்டார். இதனால் இந்த கிராமத்து மக்கள் அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர் குழாய் பதிப்பது, பொது பாதையில் செல்வது, அவசர நிலையில் ஆம்புலன்ஸ் வருவது கூட சிரமமாகி உள்ளது.
அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தது மட்டுமல்லாமல், அனைத்தையும் கம்பி வேலி போட்டு மூடிவிட்டார். அதனால் 500 குடும்பங்கள் மிகுந்த பாதிப்புக்கு உள்ளாகி உள்ளன.
மேலும், ஆக்கிரமிப்பு இடங்களில் சிசிடிவி கேமராவை பொருத்தி மொத்த கிராமத்தையும் தனது கண்காணிப்பில் வைத்துள்ளார். இதனால் எங்கள் கிராம பெண்கள் இயற்கை உபாதைக்கு கூட செல்ல முடியாமல் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி உள்ளனர்.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் தமிழக அரசுக்கு பலமுறை மணுக்கள் அனுப்பியும் எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே, அந்த நபர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, கிராம மக்களின் அன்றாட தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” என தனது மனுவில் அவர் கோரியுள்ளார்.
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இந்த மனுவானது நீதிபதி வேல்முருகன், ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் நீலமேகம் ஆஜராகி, “அரசுக்கு சொந்தமான நிலங்களை போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து தினகரன் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளார்.
தற்போதைய ஆளும் கட்சியினருடன் இணைந்து கொண்டு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க விடாமல் தடுத்து வருகிறார்” என்றார்.
மேலும், ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ள இடங்கள் குறித்த புகைப்பட ஆவணங்களையும் அவர் தாக்கல் செய்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள் ”சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் வருவாய் துறையினர், வட்டாட்சியர் இருக்கிறார்களா இல்லையா? தனிநபர் ஒருவர் எப்படி இவ்வளவு நிலங்களை ஆக்கிரமிக்க முடியும்?” என கேள்வி எழுப்பினர்.
தொடர்ந்து, மனு குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி, அதுதொடர்பான அறிக்கையை ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்தி வைத்தனர்.