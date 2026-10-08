பைக் டாக்ஸிக்களுக்கு ஒழுங்குமுறை - தமிழ்நாடு அரசுக்கு பறந்த உத்தரவு
பைக் டாக்ஸிக்களுக்கான ஒழுங்குமுறை அமைப்பை உருவாக்குவது தொடர்பான வழக்கில், ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்புக் குழுவின் அறிக்கை கிடைத்தவுடன், அதன் அடிப்படையில் முறையான வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்படும் என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 5:58 PM IST
மதுரை: பைக் டாக்ஸிகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அமைப்பை உருவாக்க உத்தரவிடக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை முடித்து வைத்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை.
மதுரையை சேர்ந்த நவீன் குமார், தமிழ்நாட்டில் பைக் டாக்ஸிற்கு அனுமதி அளித்து விதிமுறைகளை வகுக்க உத்தரவிடக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கை தாக்கல் செய்திருந்தார். அவரது மனுவில், “தமிழ்நாட்டில் ராப்பிடோ, ஓலா, உபர் போன்ற தனியார் டிஜிட்டல்மய பைக் டாக்ஸி சேவைகள் அதிகரித்து காணப்படுகின்றன. இது பலருக்கும் பயனளிக்க கூடிய வகையில் உள்ளன. ஆனால், இச்சேவைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான திட்டமோ, விதிகளோ தமிழ்நாடு அரசிடம் இல்லை.
ஆட்டோ ரிக்ஷா, டாக்ஸிகளை போல பைக் டாக்ஸி சேவைகள் தனித்து இயங்க முடியாது. அவை முழுமையாக சம்பந்தப்பட்ட டிஜிட்டல் நிறுவனங்களை சார்ந்துள்ளன. ஆனால், அந்நிறுவனங்கள் மாநிலம் முழுவதும் எந்த விதமான கட்டுப்பாடு இல்லாமல் தங்கள் டிஜிட்டல் தளத்தை இயக்கி வருகின்றன.
அதே சமயம், அந்த நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் தளங்களின் வழியாக பணி செய்யும் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் மீது அடிக்கடி அபராதம் விதிப்பது, வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வது, மோட்டார் வாகன சட்டத்தின் கீழ் குற்ற வழக்குகள் பதியப்படுவது போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு, தண்டிக்கப்படுகின்றனர்.
எனவே, பைக் டாக்ஸிகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான அமைப்பை உருவாக்கவும், சட்டப்படி உரிமம் வழங்கி பைக் டாக்ஸி சேவையை நடத்த அனுமதிப்பதற்கான விதிகளை உருவாக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும். அதுவரை பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க இடைக்கால தடை வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும்” என கூறியிருந்தார்.
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இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதிகள் வேல்முருகன் கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசுத் தரப்பில், "நீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே தெரிவித்தபடி வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்குவதற்காக சிறப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அக்குழுவின் அறிக்கை கிடைத்தவுடன், அதன் அடிப்படையில் முறையான வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்படும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்பட்டது தொடர்பான அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதற்காக, வழக்கை 6 மாதங்களுக்குப் பின் பட்டியலிட உத்தரவிட்டனர்.