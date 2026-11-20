லஞ்ச வழக்கில் சிக்கும் அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அரசின் முன் அனுமதி தேவையில்லை - மதுரை அமர்வு உத்தரவு
அலுவலர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் அனுமதி வழங்க மறுத்து, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுவதாக மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 20, 2026 at 5:06 PM IST
மதுரை: லஞ்ச வழக்கில் சிக்கும் அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அரசின் முன் அனுமதி தேவையில்லை என மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதுக்கோட்டை சீமானூரைச் சேர்ந்தவர் கணேசன். இவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில், ”திருமயம் தொகுதியில் முதல்வரின் சிறு விளையாட்டு மைதானம் கட்டுவதற்காக ஆன்லைனில் டெண்டர் கோரப்பட்டது. இதில் போலி ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த ஆவணங்களின் உண்மைத் தன்மையை சரிபார்க்காமல் போலி ஆவணங்கள் வழங்கிய நிறுவனத்துக்கு டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநர் ஜெயசுதா, பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளர் பார்த்திபன், கணக்கு அலுவலர் ராமலிங்கம், உதவி திட்ட அலுவலர் சடையப்பன், உதவி செயற்பொறியாளர் சுசீலா ஆகியோர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக்கோரி வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இதில் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க அரசு முன் அனுமதியை தர மறுத்தது. இந்த வழக்கை தனி நீதிபதி தள்ளுபடி செய்தார். இதை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கூறியிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, “இந்த வழக்கில் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முன் அனுமதி வழங்க மறுத்து, தமிழக அரசு 25.9.2026-ல் உத்தரவிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய விசாரணையின்போது, போலியான ஆவணங்களின் அடிப்படையில் டெண்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தில் முன் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இப்போது, எந்த விசாரணையும் நடத்தாமல் அரசு முன் அனுமதி வழங்க மறுத்துள்ளது.
ஒரு பொது ஊழியருக்கு எதிராக விசாரணை அல்லது புலனாய்வு மேற்கொள்ள ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 17-ஏ-ன் கீழ் அரசிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும்.
பொது ஊழியர்கள் மீது வழக்குத் தொடரப்படுவதிலிருந்து அவர்களைப் பாதுகாக்கும் நோக்குடன் இப்பிரிவு சேர்க்கப்பட்டாலும், அந்தப் பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்தால் மட்டுமே முன் அனுமதி பாதுகாப்பு வழங்கப்பட வேண்டும்.
இந்தச் சட்டப்பிரிவை அனைத்து வழக்குகளுக்கும் பொருத்தி பார்க்க முடியாது. ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்றால், சம்பந்தப்பட்ட பொது ஊழியரால் முறைகேடு தொடர்பாக ஒரு ‘முடிவு’ எடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு ‘பரிந்துரை’ செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
அந்த முடிவு அல்லது பரிந்துரை அந்த பொது ஊழியர் தனது அலுவல் பணிகள் அல்லது கடமைகளை நிறைவேற்றும்போது மேற்கொள்ளப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் அலுவலர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டு சட்டவிரோதமான பணப்பலன் கோரியதாகும்.
இது அலுவல் பணிகள் அல்லது கடமைகளுடன் தொடர்பில்லாத குற்றச்செயல். பொது ஊழியர் தனது அலுவல் கடமைகளை நிறைவேற்றும்போது செய்த பரிந்துரை அல்லது எடுத்த முடிவு தொடர்பான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே முன் அனுமதி சட்டப்பிரிவு பொருந்தும். லஞ்சம் கோருவது அலுவல் பணிகளுடன் தொடர்புடையதல்ல.
|இதையும் படிங்க: பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை கைவிட்டதை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல்
எனவே, அலுவலர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் - 2018ன் பிரிவு 17-ஏ(1)-ன் கீழ் அனுமதி வழங்க மறுத்து, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இவ்வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள அலுவலர்கள் மீது அரசின் முன் அனுமதி பெறாமலேயே ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்புத்துறை இயக்குநர் விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
மேலும், இந்த வழக்கில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநர், புதுக்கோட்டை மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு டிஎஸ்பி, காவல் ஆய்வாளர் ஆகியோர் எதிர்மனுதாரர்களாக சேர்க்கப்படுகின்றனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையை முடித்து 4 வாரங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என நீதிபதி உத்தரவிட்டு, வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.