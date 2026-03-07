ETV Bharat / state

அரசுப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் போக்சோ சட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு - அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு

பெண்ணின் வயதை உறுதி செய்வதற்கான அசல் ஆவணங்கள் இருந்தும் தாக்கல் செய்யப்படாத நிலையில், அவற்றை ஆதாரமாக ஏற்க முடியாது என நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 7, 2026 at 9:13 PM IST

1 Min Read
மதுரை: ஒப்புதல் காதல் உறவுகள், பெற்றோரின் எதிர்ப்பால் பின்னர் போக்சோ வழக்குகளாக மாறும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன; அரசுப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் போக்சோ சட்டம் குறித்து அரசு விழிப்புணர்வு முகாம்கள் நடத்த வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவிலைச் சேர்ந்தவர் மகேஷ். இவர் தனது நண்பரின் சகோதரியை காதல் திருமணம் செய்துகொண்டார். திருமணத்தின் போது அந்த பெண் 16 வயது சிறுமி என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், சிறுமியை திருமணம் செய்துகொண்டு, அவரை பலமுறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக மகேஷ் குறித்து 1098 எனும் குழந்தைகள் உதவி எண்ணுக்கு ரகசிய தகவல் சென்றுள்ளது.

அதன் பேரில் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் நேரில் சென்று விசாரித்துள்ளனர். அதன் பின்னர் இருவரையும் நாகர்கோவில் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துள்ளனர். அங்கு மகேஷ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நாகர்கோவில் சிறப்பு நீதிமன்றம், மகேஷுக்கு 25 ஆண்டு கடுங்காவல் சிறை தண்டனை விதித்தது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மகேஷ் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மேல்முறையீட்டு மனுவினைத் தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி மாலா, '' பெண்ணின் வயதை உறுதி செய்வதற்கான அசல் ஆவணங்கள் இருந்தும் தாக்கல் செய்யப்படாத நிலையில், அவற்றை ஆதாரமாக ஏற்க முடியாது. வயது நிரூபிக்கப்படாததால் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் குற்றச்சாட்டை ஏற்க முடியாது. ஆகவே, தண்டனை ரத்து செய்யப்படுகிறது.'' என உத்தரவிட்டார்.

மேலும், '' ஒப்புதல் காதல் உறவுகள், பெற்றோரின் எதிர்ப்பால் பின்னர் போக்சோ வழக்குகளாக மாறும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதுபோன்ற வழக்குகளில் நீண்ட காலம் சிறையில் இருக்க நேரிடுவது கவலை அளிக்கிறது. போக்சோ சட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த தொலைக்காட்சி, வானொலி, பத்திரிகைகள் மூலம் பரவலாக விளம்பரம் செய்ய தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

அரசுப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் போக்சோ சட்டம் குறித்து விழிப்புணர்வு முகாம்கள் நடத்த தமிழக அரசின் முதன்மை செயலர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த உத்தரவுகளை நிறைவேற்ற எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து, தமிழக அரசின் முதன்மை செயலர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்'' என உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கை ஜூன் 3 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

