சிறுமிகள் மது அருந்தும் வீடியோ விவகாரம்: அரசியல் காரணத்திற்காக வழக்குப் பதிவதா? - நீதிமன்றம் காட்டம்
வீடியோவில் சிறுமிகளின் தனி உரிமை மீறப்பட்டுள்ளதால் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : February 23, 2026 at 5:21 PM IST
மதுரை: சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிடப்பட்ட 3 சிறுமிகள் மது அருந்தும் வீடியோ தொடர்பான விவகாரத்தில், காணொளியை பதிவிட்ட நபர் மீதான வழக்குகளை சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு ரத்து செய்தது.
திருச்சியை சேர்ந்த சவுதாமணி என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், சமூக வலைத்தளத்தில் கருத்து தெரிவித்ததற்காக திருச்சி மாவட்ட காவல் நிலையத்தில் தன் மீது பதியப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரியிருந்தார்.
அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி, "திருச்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு அரசியல் கட்சியின் மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பாளர், கடந்த 2024 மார்ச் 5 ஆம் தேதி சமூக வலைத்தளத்தில் பகிரப்பட்ட ஒரு பதிவில், மனுதாரர் தெரிவித்த கருத்தை பார்த்து புகார் அளித்துள்ளார்.
அந்த வீடியோவில் பள்ளி சீருடையில் 3 சிறுமிகள் மது பாட்டில்களை கைகளில் ஏந்தி, மது குடிக்கும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதுதொடர்பாக மனுதாரர் கருத்து தெரிவித்த நிலையில், அவர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டதால் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி மனுதாரர் தரப்பில் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "சமூக வலைத்தளத்தில் பகிரப்பட்ட ஒரு பதிவிற்கு கருத்து தெரிவித்ததற்காக தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் மற்றும் இளஞ்சிறார் நீதிச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஏற்கத்தக்கதல்ல. ஆகவே இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
அதற்கு அரசு தரப்பில், "அந்த காணொளியில் சிறுமிகளின் முகங்கள் தெளிவாக தெரிகிறது. அத்துடன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. சிறுமிகளின் தனி உரிமை மீறப்பட்டுள்ளதால் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "சட்டத்திற்கு புறம்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் சிறார்களின் அடையாளங்களை எந்த ஊடகத்திலும் வெளியிடக்கூடாது என்று இளஞ்சிறார் பாதுகாப்பு சட்டம் சொல்கிறது. ஆனால் இந்த வழக்கில் மனுதாரருக்கு இதில் நேரடி தொடர்பில்லை. எக்ஸ் வலைதளத்தில் பகிரப்பட்ட ஒரு காணொளி. அதில் தமிழக அரசு மற்றும் நிர்வாகம் குறித்து மனுதாரர் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.
பாதுகாப்பு சட்டப் பிரிவு 77, சிறார்களுக்கு மதுபானம் அல்லது போதைப்பொருள் வழங்குவது குறித்து பேசுகிறது. ஆனால் இந்த வழக்கில் மனுதாரர் சிறுமிகளுக்கு மதுபானம் வழங்கியவர் அல்ல. எனவே இளஞ்சிறார் நீதிச் சட்டத்தின் கீழான குற்றச்சாட்டுகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் தனி உரிமை மீறலைக் குறிக்கிறது. ஆனால் அந்த காணொளியை மனுதாரர் பகிரவில்லை. ஆகவே, இந்த பிரிவின் கீழான குற்றச்சாட்டும் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
பொதுமக்களும் இதனால் பாதிக்கப்படவில்லை. அவர்கள் புகார் அளிக்கவுமில்லை. புகார் அளித்தவர் ஒரு அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர் என்பதாலும், மனுதாரர் வேறொரு கட்சியை ஆதரிப்பவர் என்பதாலும், அரசியல் காரணத்திற்காக இந்த புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிமன்றம் கருதுகிறது. எனவே, இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழான குற்றச்சாட்டுகளும் ஏற்புடையவை அல்ல. ஆகவே மனுதாரர் மீதான வழக்கு அனைத்தும் ரத்து செய்யப்படுகிறது" என உத்தரவிட்டு, வழக்கை முடித்து வைத்தார்.