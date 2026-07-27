திருச்சி கொட்டப்பட்டு சிறப்பு முகாமை துணை ஆட்சியர் நேரில் ஆய்வு செய்ய உத்தரவு
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடர்பாக முகாமில் உள்ள யாரும் புகார் அளித்துள்ளனரா? என கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : July 27, 2026 at 7:43 PM IST
திருச்சி: கொட்டப்பட்டு சிறப்பு முகாமை துணை ஆட்சியர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து அறிக்கைத் தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை கோ.புதூரைச் சேர்ந்தவர் ராஜா. இவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "திருச்சி கொட்டப்பட்டு அகதிகள் முகாமில் தென்னாப்பிரிக்கா, நைஜீரியா, உகாண்டா, கென்யா, ஈரான் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த 100 ஆண்கள், 25 பெண்கள், இரண்டு சிறார்கள் என 125 பேர் இருக்கும் நிலையில், அவர்களுக்கான வழக்குகளுக்கு தீர்வு காண முறையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதில்லை.
பலர் மீதான வழக்குகளை முடிக்க நிர்வாக தாமதம் ஏற்படுவதால், அவர்கள் தொடர்ந்து காவலில் வைக்கப்படும் நிலை உள்ளது. பலருக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை காலம் நிறைவுற்ற பின்னரும், அவர்களது தாய் நாட்டிற்கு அனுப்ப உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால், பலர் ஆண்டுக்கணக்கில் முகாமில் இருக்கும் நிலை உள்ளது. இது ஏற்கத்தக்கது அல்ல.
எனவே திருச்சி கொட்டப்பட்டு சிறப்பு முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள வெளிநாட்டவர்களில் விடுதலை செய்யப்பட்டவர்கள், தண்டனை காலத்தை முடித்தவர்கள், ஜாமின் பெற்றவர்கள் தொடர்பான தனித்தனியாக ஆய்வை மேற்கொள்ளவும், அதன் அடிப்படையில் அவர்களது சொந்த நாட்டிற்கு அனுப்பும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகளை 6 நாட்களுக்குள் எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
மேலும் உள்துறை அமைச்சகம், வெளியுறவு துறை அமைச்சகம், குடியேற்ற பணியகம், தமிழ்நாடு அரசு, மனித உரிமை மற்றும் சட்டப்பணிகள் ஆணையங்கள் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகளை கொண்ட உயர்நிலை கண்காணிப்பு குழுவை அமைக்கவும், இக்குழு உடனடியாக திருச்சி கொட்டப்பட்டு முகாமை ஆய்வு செய்து எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட வேண்டும்.
அத்துடன், முகாமை சுற்றியுள்ள அடர்ந்த செடிகளை அகற்றவும், முறையான கழிவுநீர் வடிகால் அமைப்பு, சுத்திகரிக்கப்பட்ட இலவச குடிநீர் வசதி சுகாதாரமான சமையலறை ஆகிய வசதிகளை ஏற்படுத்துவதோடு, தினசரி உணவு படித்தொகையை உயர்த்தவும் உத்தரவிட வேண்டும்.
மேலும் பெண் கைதிகளுக்கு இலவச சானிட்டரி நாப்கின்கள் மற்றும் சுகாதார பொருட்கள் வழங்கவும், மகப்பேறு மருத்துவர் ஆலோசனை திட்டத்தை ஏற்படுத்தவும், முகாமில் உள்ள சிறார்களுக்கு கல்வி, பொழுதுபோக்கு மற்றும் உளவியல் ஆலோசனை வசதிகளை ஏற்படுத்தவும் உத்தரவிட வேண்டும்.
வெளிநாட்டவர் சிறப்பு முகாம்களின் செயல்பாட்டிற்கான விரிவான நிலையான செயல்முறைகள் மற்றும் வெளிநாட்டினர் சட்டத்தின் கீழ் விதிகளை உருவாக்கிட உத்தரவிட வேண்டும்" என கூறியிருந்தார்.
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இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் சி.வி. கார்த்திகேயன், சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, "உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடர்பாக முகாமில் உள்ள யாரேனும் புகார் அளித்துள்ளனரா?" என கேள்வி எழுப்பினர்.
பின்னர், திருச்சி கொட்டப்பட்டு சிறப்பு முகாமிற்கு பொறுப்பான துணை ஆட்சியர், முகாமை நேரில் சென்று முழுவதுமாக ஆய்வு செய்து அங்கிருக்கும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளின் நிலை, தேவைப்படும் வசதிகள் என்ன? அதற்கு ஆகும் செலவு மற்றும் பராமரிப்பிற்கான நிதி தொடர்பாக விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.