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தாமிரபரணி ஆற்றில் ஆடைகள் மற்றும் பிற பொருட்களைக் கொட்ட தடை- உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு

சடங்குகள் என்ற பெயரில் தாமிரபரணி ஆற்றை மாசுபடுத்துவதை தடுக்க நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தாமிரபரணி ஆற்றில் வீசப்பட்ட ஆடைகளை சேகரித்து அகற்றும் தன்னார்வலர்கள்
தாமிரபரணி ஆற்றில் வீசப்பட்ட ஆடைகளை சேகரித்து அகற்றும் தன்னார்வலர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 6:53 PM IST

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மதுரை: தாமிரபரணி ஆற்றில் ஆடைகள் மற்றும் பிற பொருட்களைக் கொட்டுவதற்கு தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலியை சேர்ந்த சிவனுபாண்டியன் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தாக்கல் செய்த மனுவில், அம்பாசமுத்திரம் கிராமம், விக்ரமசிங்கபுரம் பகுதியில் 19.55.00 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள ஆனந்த விலாஸ் மண்டபத்தில் இருந்து தங்களை வெளியேறுமாறு, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யுமாறு தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த மனு உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மற்றும் புகழேந்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (ஜூலை 30) விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த விசாரணையின் போது சிவனுபாண்டியன் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “விக்ரமசிங்கபுரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஆனந்த விலாஸ் மண்டபத்தில் இருந்து வெளியேறுமாறு, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்” என்று வாதிட்டார்.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட பின்னர், “ஆனந்தவிலாஸ் மண்டபத்தை பாபநாச சுவாமி கோவில் நிர்வாகம் உடனடியாக தனது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதனைத் தொடர்ந்து, பாபநாச சுவாமி கோவிலின் செயல் அலுவலர், தொல்லியல் துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து மண்டபத்தை அதன் பழைய பாரம்பரிய வடிவத்திற்கு மீட்டெடுக்க உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.

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மேலும், தாமிரபரணி ஆற்றில் தொடர்ந்து ஆடைகள் மற்றும் பிற பொருட்களை பொதுமக்கள் கொட்டுகின்றனர். இதனால், ஆற்றின் தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே, தாமிரபரணி ஆற்றில் ஆடைகள் மற்றும் பிற பொருட்களை கொட்ட தடை விதிக்கப்படுகிறது. இறந்தவர்களுக்கான சடங்குகள் என்ற பெயரில் தாமிரபரணி ஆற்றை மாசு படுத்துவதை தடுக்க நெல்லை மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தாமிரபரணி ஆற்றை இனி மாசுபடுத்துவது நீதிமன்ற அவமதிப்பாக கருதப்படும் என கடுமையான எச்சரிக்கைகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.

அதையும் மீறி ஆற்றை மாசுபடுத்துபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கும் வகையில் உள்ளாட்சியில் தீர்ப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். இறந்தவர்களின் அஸ்தியை சுடப்படாத மண் பானைகளில் கரைக்கலாம். மற்ற பானைகளை தாமிரபரணி ஆற்றில் வீசக்கூடாது” என்று நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மற்றும் புகழேந்தி ஆகியோர் உத்தரவிட்டு இந்த வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

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தாமிரபரணி
MADURAI BENCH
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