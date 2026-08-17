ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு எதிராக கிராம மக்கள் மனு - நீதிமன்றம் போட்ட அதிரடி உத்தரவு
ஒரு டிரெய்லர் காட்சியில் எம்எல்ஏவை கட்டி வைத்து, சாட்டையால் அடிப்பது போல காட்சி உள்ளது. உடனே அந்த காட்சியை நீக்க வேண்டும் என எம்எல்ஏக்கள் வழக்கு தொடுக்க இயலுமா? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
Published : August 17, 2026 at 8:02 PM IST
மதுரை: ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் அவதூறு காட்சிகளை நீக்க வேண்டும் என பாப்பாபட்டி கிராம மக்கள் தாக்கல் செய்த வழக்கை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை முடித்து வைத்துள்ளது.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு எதிராக மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள பாப்பாபட்டி கிராம மக்கள் சார்பாக சின்னச்சாமி என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது, 'நடிகர் விஜய் நடிப்பில், எச். வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஜூலை 23 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகியது.
இந்த திரைப்படத்தின் தொடக்க மற்றும் முடிவுப் பகுதிகளில், உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள பாப்பாபட்டி கிராமத்தில் ஊராட்சி மன்றத் தேர்தல் நடந்தது போலவும், அங்கு வாக்களிக்க முற்படுபவர்களின் கைகள் வெட்டப்படுவது போலவும், பள்ளிச் சிறுமிகள் மற்றும் பெண்கள் மீது வன்முறைத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுவது போலவும் அப்பட்டமான பொய்யான காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
பாப்பாபட்டி கிராம மக்கள் தங்களது உரிமைகளுக்காகவும், சட்டப் போராட்டங்களின் வழியிலும் போராடி வந்த வரலாற்றை மறைத்து, கிராமத்தை சாதி வெறி பிடித்த பகுதியாகவும் வன்முறை பூமியாகவும் தவறாக சித்தரித்துள்ளனர். இது கிராம மக்களின் கண்ணியத்திற்கும் நற்பெயருக்கும் களங்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாப்பாபட்டி கிராம மக்கள் அளித்த புகார்களை ஆய்வு செய்து, திரைப்படத்தில் உள்ள அவதூறு மற்றும் வன்முறையைத் தூண்டும் காட்சிகளை உடனடியாக நீக்க வேண்டும். ஆட்சேபணைக்குரிய காட்சிகள் முழுமையாக நீக்கப்படும் வரை திரைப்படத்தை திரையரங்குகளிலோ அல்லது பிற ஊடகங்களிலோ திரையிட இடைக்காலத் தடை விதிக்க வேண்டும். கிராமத்தின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவித்ததற்காகப் படக்குழுவினர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்' என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மத்திய அரசு தரப்பில், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் “பாப்பம்பட்டி” என்று தான் வந்துள்ளது. மனுதாரரின் கிராமத்தை பற்றி கூறவில்லை என்றார். மனுதாரர் தரப்பில், இந்த கிராமத்தில் தான் உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக பிரச்சனை நடந்தது. அதைப் பற்றி ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதால், உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என கூறினார்.
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இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள், ஒரு டிரெய்லரில் எம்எல்ஏவை கட்டி வைத்து, சாட்டையால் அடிப்பது போல காட்சி உள்ளது, உடனே அந்த காட்சியை நீக்க வேண்டும் என எம்எல்ஏக்கள் வழக்கு தொடுக்க இயலுமா? என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், பாப்பம்பட்டி என்று தான் திரைப்படத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இது போன்று பல கிராமங்கள் கூட இருக்கலாம். மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி என்று கூறவில்லை. குறிப்பாக இந்த கிராமத்தை கூறவில்லை. பாப்பம்பட்டி என்று தான் வந்துள்ளது என தயாரிப்பு நிறுவனம் கூறியுள்ளது. சினிமா படங்களில் கற்பனை தவிர்க்க முடியாதது என கூறி வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர்.