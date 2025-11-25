ETV Bharat / state

தாமதமாக மனு தாக்கல் - திருச்சி பி.எப். ஆணையருக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்!

அபராதத் தொகையை வழக்கில் தொடர்புடைய தகுதியான ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டுமென உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்)
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 6:55 PM IST

மதுரை: தாமதமாக மனுத் தாக்கல் செய்த காரணத்திற்காக, திருச்சி பிஎப் ஆணையருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருச்சி மண்டல பிஎப் ஆணையர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் சீர்காழி விவேகானந்தா மெட்ரிக் மேல் நிலைப் பள்ளியில் வருங்கால வைப்பு நிதி அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் கடந்த 2014-ல் ஆய்வு நடத்தினர்.

அப்போது பள்ளியில் ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் முறையாக பிஎப் பணம் பிடித்தம் செய்யாததும், ஊதியத்துடன் பிற வகையில் வழங்கப்படும் தொகைகளை கணக்கில் சேர்க்காமல் அடிப்படை ஊதியத்துக்கு மட்டும் கணக்கீடு செய்து பிஎப் பணம் பிடித்தம் செய்ததும் தெரிய வந்தது.

இந்த முறைகேடு காரணமாக, பிஎப் அலுவலகத்துக்கு ரூ. 42.99 லட்சம் பணம் செலுத்துமாறு 2014-ல் உத்தரவிடப்பட்டது. ஆனால், பள்ளி நிர்வாகம் இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தில் மேல்முறையீடு மனுத் தாக்கல் செய்தது.

இதனை விசாரித்த தீர்ப்பாயம் பள்ளி நிர்வாகத்தின் ஆட்சேபனைகளை கருத்தில் கொள்ளாமல், உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதாகக் கூறி மேல்முறையீட்டு மனுவை அனுமதித்து 20.11.2014-ல் உத்தரவிட்டது. ஆகையால், மேல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்’ என கூறியிருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி புகழேந்தியின் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "பள்ளியில் பிஎப் அமலாக்கப்பிரிவு அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி அறிக்கை அளித்துள்ளனர். இந்த விசாரணைகளில் பள்ளி நிர்வாகத்தின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று உள்ளனர். இதனால், தீர்ப்பாயம் 20.11.2014-ல் பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது.

ஆனால், உத்தரவிற்கு எதிராக 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற தாமதங்கள் ரிட் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்ய ஒரு காரணமாக கருதப்படலாம். ஊழியர்களின் நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு தாமதத்தை மன்னிக்க முடிவு செய்துள்ளது. இதற்காக, திருச்சி மண்டல வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையருக்கு ரூ. 1 லட்சம் அபராதம் விதித்து, இந்த ரிட் மனு ஏற்கப்படுகிறது. இந்த தொகையை வழக்கில் தொடர்புடைய தகுதியான ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டார்.

