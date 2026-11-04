அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் நீதிமன்ற காவலை எதிர்த்த காவலர்களின் மனுக்கள் தள்ளுபடி
மடப்புரம் அஜித்குமார் கொலை வழக்கை 9 மாதங்களில் முடிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 4, 2026 at 3:03 PM IST
மதுரை: அஜித்குமார் வழக்கில் சிறையில் உள்ள மானாமதுரை டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம், திருப்புவனம் காவல் ஆய்வாளர் ரமேஷ்குமார், சார்பு ஆய்வாளர் சிவக்குமார், இளையராஜா ஆகியோர் நீதிமன்ற காவலை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
மடப்புரம் அஜித்குமார் வழக்கில் மானாமதுரை டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம், திருப்புவனம் காவல் ஆய்வாளர் ரமேஷ்குமார், சார்பு ஆய்வாளர் சிவக்குமார், இளையராஜா ஆகியோர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுக்களில், "மடப்புரம் அஜித்குமார் கொலை வழக்கில், நாங்கள் மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், முறையாக வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகி வந்தோம். எங்களை கைது செய்யக் கூடாது என உத்தரவு வாங்கியிருந்தோம்.
இந்த நிலையில் கடந்த வாரம் குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்து, கைது செய்து நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இந்த உத்தரவு இயற்கை நீதிக்கு மாறானது. எனவே மதுரை மாவட்ட நீதிபதி , எங்களை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.
இந்த மனுக்கள், உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் நீதிபதி முருகன் முன் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், "விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருகிறார்கள். ஏற்கனவே கைது செய்யக் கூடாது என உத்தரவு பெற்று இருந்தார்கள்" என வாதிட்டனர்.
அப்போது அஜித்குமார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "இவர்கள் சாட்சிகளை கலைக்கக்கூடும்" என வாதிட்டார்.
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அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதி முருகன், தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார். இந்நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி முருகன், அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள மானாமதுரை டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம், திருப்புவனம் காவல் ஆய்வாளர் ரமேஷ்குமார், சார்பு ஆய்வாளர் சிவக்குமார், இளையராஜா ஆகியோர் நீதிமன்ற காவலை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தார். மேலும், வழக்கு விசாரணையை 9 மாதங்களில் முடித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் நீதிபதி முருகன் உத்தரவிட்டார்.