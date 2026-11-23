புதுக்கோட்டை லிங்க மலையில் பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்ல அனுமதி - மதுரை அமர்வு உத்தரவு
லிங்கமலையில் காலங்காலமாக மத வழக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக மேற்கொள்ளப்படும் கிரிவலத்தை தடுக்கவோ இடையூறு செய்யவோ கூடாது என இடைக்கால தடை விதிக்க மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
Published : November 23, 2026 at 5:45 PM IST
மதுரை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் லிங்கம் மலையில் பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்ல அனுமதி வழங்கி மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மலம்பட்டியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், 'புதுக்கோட்டை மாவட்டம், மலம்பட்டி கிராமத்தில் லிங்கமலை அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் இரண்டு பழமையான சிவன் மற்றும் விஷ்ணு கோயில்கள் அமைந்துள்ளன.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அம்புரோஸ் என்பவர் தன்னை தேவாலய பாதிரியார் என கூறிக்கொண்டு லிங்கமலையின் தெற்கு பகுதியில் எவ்வித அனுமதியும் இன்றி சிலுவை ஒன்றை அமைத்தார். இதுக்கு பக்தர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், அமைதியை பேணுவதற்காக அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் லிங்கமலையில் அமைந்துள்ள விஷ்ணு கோயிலுக்கு செல்லும் பக்தர்கள் அந்தப் பாதையை பயன்படுத்த அவர்கள் தடுக்க முயன்றுள்ளனர். இதனால் பதற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில் விராலிமலை வட்டாட்சியர் தலைமையில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து பக்தர்கள் பாதையை பயன்படுத்துவதை தடுக்கமாட்டோம் என உறுதி அளிக்கப்பட்டது. பின்னர் சில நாட்களில் சிவன் கோயிலுக்கு செல்வதற்கும், லிங்கம் மலையை சுற்றி கிரிவலம் மேற்கொள்வதற்கும் பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்பட்ட பாதைகளை பயன்படுத்த தடை ஏற்படுத்தப்பட்டது.
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பின்னர் அதுதொடர்பாக புகார் அளிக்கப்பட்டு எவ்விதமான இடையூறும் செய்யமாட்டோம் என எதிர்மனுதாரர்கள் தரப்பில் உறுதிமொழி அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் அருகில் உள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமிக்கும் செயல்களும் நடைபெற்று வருகின்றன. அதோடு லிங்க மலை அருகில் அமைக்கப்பட்ட சிலுவை தொடர்பாகவும் மீண்டும் பிரச்சனையை எழுப்பி வருகின்றனர்.
எனவே, லிங்கமலையில் காலங்காலமாக மத வழக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக மேற்கொள்ளப்படும் கிரிவலத்தை தடுக்கவோ இடையூறு செய்யவோ கூடாது என இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும். மேலும் மலம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும் உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், திருமகள் சந்திரசேகர் அமர்வு, கிரிவலம் செல்ல அனுமதி வழங்கியும், மனுதாரர்கள் சிலுவை அருகில் தீபம் ஏற்ற கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தி வழக்கை ஒத்திவைத்தனர்.