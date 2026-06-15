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விளாத்திகுளம் மாணவி வழக்கு: மேல்முறையீடு செய்ய அவகாசம்

விளாத்திகுளம் பள்ளி மாணவி பாலியல் கொலை வழக்கு விசாரணை ஜூன் 18 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு- கோப்புப்படம்
உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 5:33 PM IST

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மதுரை: விளாத்திகுளம் பள்ளி மாணவி பாலியல் கொலை வழக்கில், குற்றவாளி தரப்பு மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவி தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வழங்கி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே கடந்த மார்ச் 10 ஆம் தேதி காட்டுப்பகுதிக்கு இயற்கை உபாதை கழிக்க சென்ற பிளஸ் 2 மாணவி காணாமல் போனார். நீண்ட நேர தேடலுக்கு பிறகு, மார்ச் 11 ஆம் தேதி மாணவி காட்டுப் பகுதியில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.

போலீசார் விசாரணையில் மாணவி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்டது தெரிய வந்தது. இந்த வழக்கில், பல நாட்களாக விசாரணை செய்தும் போலீசார் எந்த துப்பும் கிடைக்காமல் திணறி வந்தனர். இந்நிலையில், காற்றாலை கோபுர சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்த காட்சிகள் மூலம் சாயல்குடியை சேர்ந்த தர்ம முனீஸ்வரனை மார்ச் 19 ஆம் தேதி தூத்துக்குடியில் கைது செய்த போலீசார், அவரை மதுரை சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த வழக்கை விசாரணை செய்த தூத்துக்குடி போக்சோ நீதிமன்றம், தர்ம முனீஸ்வரனுக்கு மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது. இந்த தண்டனையை உறுதி செய்யக் கோரி, காவல் துறை சார்பில் ஜூன் 5 ஆம் தேதி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தர்ம முனீஸ்வரன் மதுரை மத்திய சிறையிலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் ஆஜர் செய்யப்பட்டார்.

இதற்கிடையே, தண்டனை வழங்கப்பட்ட குற்றவாளி மேல்முறையீட்டு மனுத்தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வழங்கி உத்தரவிட்ட மதுரை அமர்வு, விசாரணையை ஒத்தி வைத்தது. வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது, விசாரணை நீதிமன்றம் வழங்கிய தண்டனையை எதிர்த்து தர்ம முனீஸ்வரன் தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யவில்லை. விரைவில் தாக்கல் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

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இதனால், ஜூன் 15 ஆம் தேதி வரை மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் கால அவகாசம் வழங்கியது. இந்த நிலையில், விளாத்திகுளம் பள்ளி மாணவி வழக்கு மீண்டும் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, அகில இந்திய யாதவ சங்கத்தின் சார்பாக அதன் செயலாளர் அருண் போத்தி தரப்பில் இடையீட்டு மனு தாக்கல் செய்ய அனுமதி கோரப்பட்டது. அதில், குற்றவாளிக்கு விசாரணை நீதிமன்றம் வழங்கிய தண்டனையை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். சிறையில் குற்றவாளிக்கு எந்தவித சலுகையும் வழங்கக் கூடாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து நீதிபதிகள், “குற்றவாளி தரப்பில் மேல்முறையீட்டு மனுத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அதே போல் இடையீட்டு மனுவையும் தாக்கல் செய்யுங்கள் என உத்தரவிட்டனர். மேலும், இந்த வழக்கு விசாரணை ஜூன் 18 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

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விளாத்திகுளம் மாணவி வழக்கு
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