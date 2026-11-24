திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி விழாவில் முதலமைச்சருக்கு 'அரோகரா' போட்ட வழக்கு முடித்துவைப்பு
திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி விழாவில் அரோகரா போட்ட விவகாரம் தொடர்பாக அறநிலையத்துறை சார்பில் சுற்றறிக்கை விடப்பட்டுள்ளது என நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 1:59 PM IST
மதுரை: திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி விழாவின் போது "முதலமைச்சருக்கு அரோகரா", இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சருக்கு அரோகரா" போட்ட விவகாரம் குறித்த வழக்கை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை முடித்து வைத்துள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள் தீரன் மற்றும் திருமுருகன் ஆகியோர் தாக்கல் செய்த வழக்கில், “திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் கொண்டாடப்படும் கந்த சஷ்டி விழா, மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற விழாக்களில் ஒன்று விழாக்களில் பங்கேற்பதற்கு பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் பல லட்சம் பக்தர்கள் விரதம் இருந்து, மத நம்பிக்கையுடன் கலந்து கொள்கின்றனர்.
திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி விழாவில் முதல்வருக்கு அரோகரா
குறிப்பாக, சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வு சூரபத்மன் மீது முருகப் பெருமான் பெற்ற வெற்றியைக் குறிக்கும் புனிதமான மத நிகழ்வாகும். இது மத பக்தி, வழிபாடு மற்றும் பாரம்பரிய அனுஷ்டானங்களுடன் மட்டுமே தொடர்புடைய ஒரு நிகழ்வாகும். பக்தர்கள் கூடி இந்தப் புனித நிகழ்வைக் கண்டு, முருகப் பெருமானைப் போற்றி "அரோகரா" என்ற பக்தி முழக்கத்தை எழுப்புகின்றனர்.
இந்த ஆண்டின் கந்த சஷ்டி கொண்டாட்டங்களின் போது, திருச்செந்தூரில் கடந்த நவம்பர் 15 அன்று சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த காணொளிகளைக் கண்ட போது மிகுந்த மனவேதனை அடைந்தோம். முருகப் பெருமானைப் போற்றி மட்டுமின்றி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ஆகியோரையும் போற்றி "அரோகரா" என்ற பக்தி முழக்கம் செய்யப்பட்டது.
இதனை பாடகர்கள் வேல்முருகன் மற்றும் புஷ்பவனம் குப்புசாமி ஆகியோர் இணைந்து அரோகரா கோஷமிட்டனர். "அரோகரா" என்ற முழக்கம் முருகப் பெருமானின் மீதான பக்தியால் கடவுளை போற்றி எழுப்பப்படுவது. இந்த நிகழ்வின் போது அரசியல் பதவி வகிப்பவர்களைப் புகழ்ந்துரைப்பதற்காக வேண்டுமென்றே பயன்படுத்தப்பட்டால் அது மத நம்பிக்கையை சீர்குலைப்பதற்கு சமம்.
எந்தவொரு அரசியல் தலைவர் அல்லது பொதுப் பதவி வகிப்பவரின் அரசியல் விளம்பரத்திற்கோ, தனிப்பட்ட புகழுக்கோ அல்லது கட்சி சார்ந்த முன்னிலைப்படுத்தலுக்கோ அது ஒரு மேடையாக மாற அனுமதிக்கக் கூடாது. எனவே சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வு தொடர்பாகப் அந்நிகழ்ச்சி ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு நடத்தப்பட்ட சூழ்நிலைகள் குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டிய அவசியத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
முதல்வருக்கு அரோகரா போட்ட விவகாரம் குறித்து விசாரணை வேண்டும்
குறிப்பாக, சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் கோயில் நிர்வாகம் அல்லது துறையால் அதிகாரப்பூர்வமாக அழைக்கப்பட்டனரா? அந்நிகழ்ச்சி தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா? அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்ச்சியில் ஏதேனும் அரசியல் குறிப்புகள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தனவா? இவர்களுக்கு கோவில் நிதி செலவிடப்பட்டதா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்த வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.
மத மேடைகள் மற்றும் கோயில் திருவிழாக்களை அரசியல் விளம்பரத்திற்குப் பயன்படுத்து பக்தர்களுக்கு மிகுந்த மன வேதனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்த விட்டால் சம்பவம் ஒரு முன்னுதாரணத்தை உருவாக்கி மற்ற கோவில்களிலும் இதே தொடர்வதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
கோவில் வழிபாடு மற்றும் ஆன்மீக அனுஷ்டானங்களுக்கான இடங்களாகவே இருக்க வேண்டும். மேலும் பக்தர்களின் மத உணர்வுகளைக் கட்சி சார்ந்த அல்லது தனிப்பட்ட புகழுக்காகப் பயன்படுத்த அவற்றின் நிர்வாகம் அனுமதிக்கக் கூடாது. எனவே திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி விழாவின் போது கோஷம் எழுப்பிய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தும் அதற்கு துணை போன இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மத சடங்குகளும் கோயில் திருவிழாக்களும் அரசியல் புகழுக்கான மேடைகளாகப் பயன்படுத்தப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதும், கோயில் நிர்வாகம் அத்தகைய நிகழ்வுகளின் மத நோக்கத்தையும் பாரம்பரியத் தன்மையையும் பராமரிப்பதை உறுதி செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
வழக்கு முடித்து வைப்பு
இந்த மனு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், சுமதி அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில், "சூரசம்ஹாரம் நடக்கும் போது இந்து சமய அறநிலைத்துறையால் தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்கள், முருகனுக்கு அரோகரா என்பதற்கு பதிலாக முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரின் பெயரை பயன்படுத்தியுள்ளனர்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதிகள் “யார் அவ்வாறு கோஷம் எழுப்பியது?” என கேள்வி எழுப்பினர். அரசுத் தரப்பில், "புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வேல்முருகன்" என பதிலளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, இந்து சமய அறநிலையத்துறை தரப்பில், "இனிமேல் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்காத வகையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க பொது அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
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அதற்கு நீதிபதிகள், "பாடகர்கள் மன்னிப்பு தெரிவித்தார்களா?” என கேள்வி எழுப்பினர். அரசுத் தரப்பில், "இருவரும் பொது மன்னிப்பு கோரினார்கள்" என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு நீதிபதிகள், "அவ்வாறெனில் அதனை கருத்தில் கொள்ளலாமே? நியாயப்படுத்தவில்லை, மன்னிப்பு கோரி இருக்கிறார்கள்” என தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, "இந்த விவகாரத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறையால் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பாடகர்கள் புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வேல்முருகனும் பொது மன்னிப்பு கோரியுள்ளனர். எனவே உத்தரவுகள் தேவையில்லை” எனக்கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.