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மதுரை வெள்ளியம்பல நடராஜர் சிலைக்கு கல்கம் பூச்சு செய்து மீட்டெடுக்கக் கோரிய வழக்கு முடித்து வைப்பு

7 சிலைகளுக்கு கல்கம் பூச்சு செய்ய அனுமதி பெற்று, நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட உள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 4:08 PM IST

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மதுரை: மதுரை ஸ்ரீ வெள்ளியம்பல நடராஜர் சன்னதி குடமுழுக்கிற்கு முன்பாக, நடராஜர் சிலையின் உறுப்புகளில் கல்கம் பூச்சு செய்து பழமை மாறாமல் மீட்டெடுக்கக் கோரிய வழக்கை, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகக் கூறி, உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு முடித்து வைத்துள்ளது.

'சென்னை ஆலயம் காப்போம்' அமைப்பின் உறுப்பினர் தினகரன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அதில், 'மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் அமைந்துள்ள வெள்ளியம்பல நடராஜர் சன்னதியில், சிலைக்கு கல்கம் பூச்சு செய்யும் வரை ஸ்ரீ வெள்ளியம்பல நடராஜ் சன்னதியில் குடமுழுக்கு நடத்தத் தடை விதிப்பதோடு, குடமுழுக்கிற்கு முன்பாக ஸ்ரீ வள்ளியம்பல நடராஜர் சிலையின் கை, கால் உள்ளிட்ட உறுப்புகளில் உரிய கல்கம் பூச்சு செய்து மீட்டெடுக்க உத்தரவிட வேண்டும்' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், சக்திவேல் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "2005-ல் நடராஜர் சிலையில் இருந்த கல்கம் பூச்சு அகற்றப்பட்டது. அதை என்ன செய்தார்கள்? என தெரியவில்லை" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

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அதற்கு அரசுத் தரப்பில், "7 சிலைகளுக்கு கல்கம் பூச்சு செய்ய அனுமதி பெற்று, நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இருதரப்பு வாதங்களையும் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், “இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என குறிப்பிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

சுண்ணாம்பு, மணல் மற்றும் நீர் கலந்து சுவர்களுக்குப் பூசப்படும் ஒரு பாரம்பரிய மற்றும் இயற்கையான கட்டுமானப் முறையே கல்கம் பூச்சு எனப்படுகிறது.

TAGGED:

ஸ்ரீ வெள்ளியம்பல நடராஜர் சன்னதி
VELLIAMBALAM NATARAJAR SANNADHI
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
MADURAI MEENAKSHI AMMAN TEMPLE
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