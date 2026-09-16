வேங்கைவயல் வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை தேவையில்லை - உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு
இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே அரசு மற்றும் மாநில காவல்துறை தரப்பில் போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 16, 2026 at 5:31 PM IST
மதுரை: வேங்கைவயல் குடிநீரில் மனித கழிவு கலக்கப்பட்ட விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை தேவையில்லை என கூறிய மதுரை அமர்வு இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
புதுக்கோட்டையை சேர்ந்த திருமுருகன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் கடந்த 2023 -ல் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "புதுக்கோட்டை வேங்கைவயல், இறையூர் பஞ்சாயத்தில் 10,000 லிட்டர் அளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைந்துள்ளது.
இந்த மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் கழிவுநீர் கலக்கப்பட்டது. இந்த தண்ணீரை குடித்ததால் பல குழந்தைகளுக்கு வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டது. புதுக்கோட்டை, வேங்கைவயல் பகுதியில் இதே போன்ற தீண்டாமை கொடுமைகள் பல நடைபெற்று வருகின்றன.
மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் மலம் கலந்த கழிவுநீர் கலக்கப்பட்ட விவகாரம் குறித்து புதுக்கோட்டை காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் குழு அமைத்து விசாரணை நடைபெற்றது. பின் இந்த விசாரணை சிபிசிஐடி போலீசாருக்கு மாற்றப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை இந்த வழக்கில் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை.
எனவே, புதுக்கோட்டை, வேங்கைவயல் கிராமத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் மலம் கலந்த கழிவுநீர் கலந்தது தொடர்பான வழக்கினை சிபிஐ -க்கு மாற்றி உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கூறியிருந்தார்.
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இந்த மனு தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி கார்த்திகேயன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (செப். 16) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பு மற்றும் சிபிசிஐடி தரப்பில், ”விசாரணை முடித்து, விசாரணை நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுவிட்டதாக” தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள், “இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே போதுமான நடவடிக்கைகள் அரசு மற்றும் மாநில காவல்துறை தரப்பில் எடுக்கப்பட்டுவிட்டன. எனவே, இந்த விசாரணையை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டிய எந்த தேவையும் இல்லை” எனக் கூறி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேங்கைவயல் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீர் தொட்டியில் மனிதக் கழிவு கலக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகியும் நீதி கிடைக்காததால், அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் சட்டப்பேரவை தேர்தலை புறக்கணித்தனர்.