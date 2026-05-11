பாஸ்போர்ட்டை பறிமுதல் செய்ய நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை: உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு விளக்கம்
பாஸ்போர்ட்டை பறிமுதல் செய்வதை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்றத்தால் செய்ய முடியாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தெளிவு படுத்தியுள்ளது.
Published : May 11, 2026 at 9:45 PM IST
மதுரை: ஜாமின் வழங்க மனுதாரரின் பாஸ்போர்ட்டை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டுமென நிபந்தனை விதித்த கீழமை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு ரத்து செய்துள்ளது.
திருச்சியை சேர்ந்த ராஜா என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், “திருச்சி முதன்மை மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஜாமின் வழங்க விதித்த நிபந்தனைகளில் தளர்வு அளிக்க வேண்டும்" என குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதி தனபால் முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 23 ஆம் தேதி மனுதாரர் கைது செய்யப்பட்டு, நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டார். அவரது ஜாமின் மனுவை விசாரித்த திருச்சி மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம், மனுதாரர் அனுமதி பெறாமல் இந்தியாவை விட்டு வெளியே செல்லக்கூடாது, தனது பாஸ்போர்ட்டை அதிகாரப்பூர்வ நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும், ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமையும் காலை 10 மணிக்கு சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது.
எனவே, பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைக்க உத்தரவிட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தின் நிபந்தனையை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது அரசுத் தரப்பில், "குற்றத்தின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டே பாஸ்போர்ட்டை அதிகாரப்பூர்வ நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க உத்தரவிடப்பட்டது. ஆகவே, இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்" என வாதிடப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "ஜாமின் வழங்க நீதிமன்றம் பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை விதித்துள்ளது, சட்டத்திற்கு புறம்பானது. நீதிமன்றத்திற்கு பாஸ்போர்ட்டை பறிமுதல் செய்ய அதிகாரம் இல்லை.
பாஸ்போர்ட் சட்டத்தின்படி அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது பாஸ்போர்ட் அதிகாரிகளே. பாஸ்போர்ட்டை பறிமுதல் செய்வது குறித்து, பாஸ்போர்ட் சட்டப்பிரிவு தனியாக விதிகளை கொண்டுள்ளது. அது ஒரு சிறப்பு சட்டம்.
குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் ஒரு பொதுச்சட்டம். எனவே பாஸ்போர்ட்டை பறிமுதல் செய்வதை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின் கீழ் நீதிமன்றத்தால் செய்ய முடியாது. சிறப்பு சட்டமே, பொதுச் சட்டத்தை விட மேலோங்கும் என்பது நிலையான கொள்கை. எனவே, இந்த வழக்கில் மனுதாரரின் பாஸ்போர்ட்டை அதிகாரப்பூர்வ நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை மட்டும் ரத்து செய்யப்படுகிறது" என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.