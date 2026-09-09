சிவகங்கையில் 5 சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை விவகாரம் - தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்தது மதுரை அமர்வு
சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி குற்றத்தை நிரூபிக்கத் தவறிவிட்டதால், கீழமை நீதிமன்றம் அளித்த தண்டனை ரத்து செய்யப்படுவதாக மதுரை அமர்வு தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : September 9, 2026 at 3:23 PM IST
மதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரியில் கடந்த 2023-ல் 5 சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், கீழமை நீதிமன்றம் வழங்கிய தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்து மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சிறுமிகளுக்குப் பலவந்தமாகப் பாலியல் தொல்லை அளிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டாலும், மருத்துவப் பரிசோதனையில் அவர்களின் உடலில் எந்தவித வெளிப்புற அல்லது உட்புறக் காயங்களும் இல்லை என மருத்துவர் சாட்சியமளித்துள்ளதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது.
சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகே மாருதிபட்டியை சேர்ந்தவர் சந்திரன். விறகு வெட்டும் தொழிலாளியான இவர், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டில் 5 சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இதில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சிறுமியின் தந்தை கடந்த 2024, பிப்ரவரி மாதம் திருப்பத்தூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் சந்திரன் மீது புகார் அளித்தார்.
புகாரின்பேரில் விசாரணை நடத்திய போலீசார், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி சந்திரனை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, சிறையில் அடைத்தனர். இந்த வழக்கின் விசாரணையானது சிவகங்கை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், குற்றம்சாட்டப்பட்ட சந்திரனுக்கு மரண தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
கீழமை நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து சந்திரன் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனுதாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஆனந்த் வெங்கடேஷ், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு, “குற்றம் நடந்ததாகக் கூறப்படும் வீடு கதவு மற்றும் ஜன்னல்கள் இல்லாத சிறிய வீடு என்றும், சுற்றிலும் வீடுகள் நிறைந்த பகுதி என்றும் சாட்சியங்கள் கூறுகின்றன. பகல் நேரத்தில் 5 சிறுமிகள் அலறியதாகக் கூறப்படும் நிலையில், அக்கம் பக்கத்தினர் யாரும் அதைக் கவனிக்கவில்லை என்பதும், சாட்சிகள் விசாரிக்கப்படவில்லை என்பதும் அரசுத் தரப்பு வழக்கை பலவீனப்படுத்துகிறது.
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சிறுமிகளுக்குப் பலவந்தமாகப் பாலியல் தொல்லை அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டாலும், மருத்துவப் பரிசோதனையில் அவர்களின் உடலில் எந்தவித வெளிப்புற அல்லது உட்புறக் காயங்களும் இல்லை என மருத்துவர் சாட்சியமளித்துள்ளார். சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி குற்றத்தை நிரூபிக்கத் தவறிவிட்டதால், கீழமை நீதிமன்றம் அளித்த தண்டனை ரத்து செய்யப்படுகிறது. குற்றம் சட்டப்பட்டவர் விடுதலை செய்யப்படுகிறார்" என தீர்ப்பளித்தார்.