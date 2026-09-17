மதுரை எய்ம்ஸில் ஜனவரி 1 முதல் புறநோயாளிகள் பிரிவு - நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல்
மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் 57 சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்ததை ஏற்றுக் கொண்ட தலைமை நீதிபதி அமர்வு வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டது.
Published : September 17, 2026 at 5:12 PM IST
மதுரை: மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் புறநோயாளிகள் பிரிவு, வரும் 2027 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில், மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மதுரை தோப்பூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் கட்டுமானப் பணிகளை விரைவுபடுத்தி குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முடிக்கக் கோரி, மதுரை காமராஜர் சாலையைச் சேர்ந்த பாஸ்கர் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கு ஒன்று தொடுத்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என 2015 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டது. ஆனால், பணிகள் விரைவாக முடிக்கப்படாமல், நீண்ட காலமாக கிடப்பிலேயே போடப்பட்டுள்ளது. ஆகவே மதுரை தோப்பூரில் எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணிகளை விரைவுபடுத்தி குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் முடிக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "கடந்த 2021-ம் ஆண்டு முதல் 2025-ம் ஆண்டு வரையில் எம்.பி.பி.எஸ். படிப்பில் சேர்ந்த 5 பேட்ச் மாணவர்களும் தற்காலிகமாக ராமநாதபுரத்தில் தங்கியிருந்தனர். தற்போது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் சொந்த வளாகத்திற்கு மாற்றப்பட்டு விட்டனர்.
எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் முழுமையான புறநோயாளிகள் பிரிவு, 2027 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி நிலவரப்படி ஒட்டுமொத்தமாக மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் 57 சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன" என்று வாதிட்டார்.
இவற்றை பதிவு செய்து கொண்ட தலைமை நீதிபதி அமர்வு வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டது.