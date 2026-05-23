மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவ கல்லூரியில் பயிற்சி பெறவுள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள்

கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் ராமநாதபுரத்தில் தற்காலிகமாக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது.

Published : May 23, 2026 at 5:22 PM IST

மதுரை: ராமநாதபுரத்தில் இயங்கி வரும் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியின் 2022-ஆம் ஆண்டு சேர்க்கை பெற்ற மருத்துவ மாணவர்கள், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவக் கல்லூரியில் ஹவுஸ் சர்ஜன் பயிற்சி பெறவுள்ளனர்.

மதுரையில் மத்திய அரசின் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், தற்காலிகமாக ராமநாதபுரத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது. இங்கு 2022-ஆம் ஆண்டு முதல் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது சுமார் 200 மாணவர்கள் வரை இங்கு பயின்று வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், இக்கல்லூரியில் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு சேர்க்கை பெற்ற 50 மாணவ-மாணவியர்கள் தற்போது நான்காம் ஆண்டு படித்து வரும் நிலையில், அவர்கள் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ஓராண்டு ஹவுஸ் சர்ஜன் பயிற்சி பெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து எய்ம்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் அனுமந்தராவ் ஈடிவி பாரத் செய்திக்கு அளித்த தகவலில், ”மாணவர்களுக்கான வகுப்பறைகள், விடுதிகள் தோப்பூர் வளாகத்திலேயே தயாராகி வருகின்றன. அடுத்த சில மாதங்களில் புறநோயாளிகள் பிரிவு தோப்பூரில் தயாராகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுவரை மாணவர்களுக்கான பயிற்சிகள் அனைத்தும் மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைபெறும்” என தெரிவித்துள்ளார். மேலும், வழக்கம்போல் இந்த ஆண்டும் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை ராமநாதபுரத்தில் அமைந்துள்ள மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியிலேயே நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஸ்குமாரிடம் கேட்டபோது, ”எங்களது மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான விடுதி வளாகத்தில், எய்ம்ஸ் மாணவர்களை தங்க வைப்பதற்கு வசதிகள் இல்லாத நிலையில், அவர்கள் நாள்தோறும் தோப்பூரில் இருந்து வருகை தந்து பயிற்சி எடுத்துக் கொள்வர் என நினைக்கிறேன். அவர்கள் பயிற்சி பெறுவதற்குரிய அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் நாங்கள் செய்து தருவோம்' என்றார்.

PMSSY திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துக் கல்லூரி அமைக்க மத்திய அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, சுமார் 220 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை, மருத்துவக் கல்லூரி, ஆய்வுக்கூடங்கள், குடியிருப்புகள் என உருவாக்க திட்டம் வகுக்கப்பட்டது. இதற்கான மதுரை தோப்பூரில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார்.

இருப்பினும் ஒப்பந்த நடைமுறைகள், தொழில்நுட்ப மதிப்பீடுகள், வடிவமைப்பு மாற்றங்கள், நிர்வாக அனுமதிகள் உள்ளிட்ட நடைமுறைகளின் காரணமாக பணிகள் நடைபெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதற்கிடையே கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக பல உள்கட்டமைப்பு பணிகள் மிக மெதுவாகவே நடைபெற்றன.

மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை குறித்து மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜூலை 3ஆம் தேதி மத்திய அரசிதழில் அறிவிப்பு வெளியிட்டது. அதன்படி, கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு திட்ட மதிப்பீடு ரூ.1,264 கோடியாக இருந்த நிலையில், பல்வேறு காரணங்களால் திட்டச் செலவு உயர்ந்து 2022-2024இல் 1,977.80 கோடியாக திருத்தம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, சமீபத்திய கட்டுமான பொருட்களின் விலை ஏற்றம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் ரூ.2.021.50 கோடியாக திட்டச் செலவினங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன.

முதற்கட்டமாக மருத்துவக்கல்லூரி, நர்சிங் கல்லூரி, நிர்வாக அலுவலகம், மருத்துவமனை, புறநோயாளிகள் சிகிச்சை பிரிவு உள்பட 13 லட்சம் சதுர அடியில் 13 கட்டிடங்களும், 2-வது கட்டமாக 10 லட்சம் சதுர அடியில் கலையரங்கம், குடியிருப்புகள், மருத்துவமனை இயக்குநர் பங்களா, ஆயுஷ் மருத்துவப் பிரிவு உள்பட 16 கட்டடங்கள் என மொத்தம் 29 கட்டிடங்களுடன் இந்த வளாகம் அமைகிறது. 900 படுக்கைகள் கொண்ட மருத்துவமனை, 150 படுக்கைகள் கொண்ட தொற்றுநோய் பிரிவு, OPD தொகுதி, மாணவர் விடுதிகள்
பேராசிரியர் குடியிருப்புகள், ஆய்வகங்கள், 750 இருக்கைகள் கொண்ட அரங்கம், விளையாட்டு வளாகம் ஆகியவை அமைய உள்ளன.

