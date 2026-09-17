விஜய்யை போன்ற அற்புதமான முதலமைச்சரை நான் பார்த்ததில்லை: மதுரை ஆதீனம் நெகிழ்ச்சி
"தமிழ் சங்கம் சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகத்தை வெளியிட அழைப்பு வந்துள்ளது. அதனை ஏற்று அவரது வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகத்தை வெளியிடவுள்ளேன்"
Published : September 17, 2026 at 11:05 PM IST
சென்னை: விஜய்யை போல ஒரு அற்புதமான முதலமைச்சரை தான் இதுவரை பார்த்ததில்லை என்று மதுரை ஆதீனம் தெரிவித்துள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பிள்ளையார் பாளையம் பகுதியில் உள்ள புதுபாளையத் தெருவில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ காமாட்சி அம்மன்கோவில் கும்பாபிஷேகம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் ஸ்ரீ மதுரை ஆதீனம் 293-வது குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஹரிஹர ஞானசம்பந்த தேசிய பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு சந்தித்து ஆசி வழங்கினார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதுரை ஆதீனம், "17 ஆண்டுகள் கழித்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றுள்ளது. அங்கு மதுரை ஆதீனம் சென்றால் கூட்டம் அதிகரிக்கும். எனவே, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக மதுரை கோவில் கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை.
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முதலமைச்சர் விஜய் ஆண்டவன் பெயரில் பதவி ஏற்றிருப்பது எனக்கு பிடித்துள்ளது. லஞ்சம் கொடுக்கக் கூடாது. யாராவது லஞ்சம் கேட்டால் தனது பெயரை சொல்லுங்கள் என முதலமைச்சர் விஜய் கூறியது எனக்கு பிடித்துள்ளது.
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக ஏற்பாடுகளை தவெக அரசு அருமையாக செய்துள்ளது. அற்புதமான ஆட்சியை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கி வருகிறார். என்னுடைய ஆசி தவெகவிற்கு தான். அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி தமிழ் சங்கம் சார்பில் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகத்தை வெளியிட அழைப்பு வந்துள்ளது. அதனை ஏற்று அவரது வாழ்க்கை வரலாறு புத்தகத்தை வெளியிடவுள்ளேன்.
இதுவரை இருந்த முதல்வர்களை விட விஜய் மாதிரியான அற்புதமான முதலமைச்சரை நான் பார்த்ததில்லை, வரும் இடைத்தேர்தல் மட்டுமல்ல, இனி நூறு ஆண்டுகளுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் தான் வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் இருக்கும்" என மதுரை ஆதீனம் தெரிவித்தார்.