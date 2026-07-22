மதுரை போதைப்பொருட்கள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 10 பேர் கைது; காவல் துறை அதிரடி
சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மதுரை காவல்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Published : July 22, 2026 at 7:30 PM IST
மதுரை: கஞ்சா, புகையிலை மற்றும் போதை மாத்திரைகள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட 10 பேரை மதுரை மாவட்ட காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி, அலங்காநல்லூர் போன்ற பகுதிகளில் கஞ்சா, புகையிலை மற்றும் போதைப்பொருள் விற்பனை நடைபெற்று வருவதாக மதுரை மாவட்ட சிறப்பு காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்பு படை குழுவினர் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள மெய்யனம்பட்டி சுடுகாட்டுப் பகுதியில் இருந்த சிலர், காவல் துறையினரை கண்டதும் அங்கிருந்து தப்பியோட முயன்றனர். அப்போது, அன்னம் பாறைப்பட்டியைச் சேர்ந்த விக்ரம் (வயது 24), சரவணன் (வயது 28), துரைசாமிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் (வயது 23) மற்றும் 17 வயது சிறுவன் ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடமிருந்து 5 கிலோ போதைப்பொருள், ஒரு ஆட்டோ, ஒரு இருசக்கர வாகனம் மற்றும் 4 செல்ஃபோன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதில், தீபா (வயது 55) மற்றும் தீபக் (வயது 24) ஆகியோர் தப்பி ஓடியுள்ளனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அலங்காநல்லூர் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பொதும்பு சுடுக்காட்டு பகுதியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட ஹான்ஷாபுரத்தைச் சேர்ந்த முகமது ஹரீப் (வயது 21) , முகமது முஷ்ரப் (வயது 22) ஆகியோரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களிடமிருந்து 1.2 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
மேலும், சொக்கானூரணி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கருமாத்தூர் போஸ்ட் ஆபிஸ் அருகில் போதை மாத்திரை விற்பனையில் ஈடுபட்ட கோட்டையூர் காலணியைச் சேர்ந்த ராமர் (வயது 20), ரமேஷ் (வயது 19) ஆகியோரை போதைப்பொருள் தடுப்பு சிறப்புப் படை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். இவர்களிடமிருந்து 100 போதை மாத்திரைகள், ஒரு இருசக்கர வாகனம், ஒரு செல்ஃபோன் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில், சஞ்சய், விக்கி (எ)மாலி, வீரு ஆகியோர் தப்பி ஓடியுள்ளனர்.
இந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக உசிலம்பட்டி, சொக்கானூரணி, அலங்காநல்லூர் காவல் நிலையங்களில் போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் (NDPS Act) வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தப்பியோடிய குற்றவாளிகளை கைது செய்ய தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தனிப்படையினர் தப்பியோடியவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று (ஜூலை 22) கீழவளவு காவல் நிலைய சரகப் பகுதியில் புகையிலை விற்பனையில் ஈடுபட்ட சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த செந்தில்குமரன் (வயது 43), கீழவளவு பகுதியை சேர்ந்த காதர் இப்ராஹிம் (வயது 48) ஆகியோரை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர்களிடமிருந்து 18 கிலோ போதைபொருள், ஒரு இருசக்கர வாகனம் மற்றும் 3 செல்ஃபோன்களை பறிமுதல் செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து கீழவளவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து கைதானவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும் போதைப்பொருள் விற்பனை, கடத்தல் மற்றும் சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், இதுபோன்ற குற்றச்செயல்கள் குறித்து தகவல் தெரிந்தால் உடனடியாக காவல் துறையிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் மதுரை மாவட்ட காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.