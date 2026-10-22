நவ.28-இல் தொடங்கும் 'காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0': சென்னை ஐஐடி போட்டியில் பங்கேற்க ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்

நவ.28-இல் தொடங்கும் 'காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0': சென்னை ஐஐடி போட்டியில் பங்கேற்க ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்
கடந்த ஆண்டைப் போலவே காசி மற்றும் திருக்குறள் குறித்து இரண்டு பிரிவுகளில் வினாடி வினா போட்டி நடத்தப்பட்டு, அதில் வெற்றி பெறுபவர்கள் குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர்.
Published : October 22, 2026 at 6:15 PM IST
சென்னை: காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0 நிகழ்ச்சி வாரணாசியில் வரும் நவம்பர் 28-ம் தேதி தொடங்கவுள்ள நிலையில், இதுதொடர்பான போட்டியில் பங்கேற்க ஆன்லைன் வாயிலாக இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டிற்கும், உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள காசி எனப்படும் வாரணாசிக்கும் இடையேயான கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்று பிணைப்புகளை கொண்டாடும் வகையில், 'காசி தமிழ் சங்கமம்' என்ற பெயரில் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சகத்தால் ஒருங்கிணைக்கப்படும் இந்நிகழ்ச்சியை, சென்னை ஐஐடியும், பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து கடந்த 2022-ம் ஆண்டு முதல் நடத்தி வருகின்றன.
இந்நிலையில், நடப்பாண்டுக்கான 'காசி தமிழ் சங்கமம் 5.0' நிகழ்ச்சி வரும் நவம்பர் 28 முதல் டிசம்பர் 12 வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில் பங்கேற்க விருப்பமுள்ளவர்களுக்கு சென்னை ஐஐடி சார்பில் போட்டிகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நடப்பாண்டுக்கான இந்த போட்டி தொடர்பாக சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள், விவசாயிகள், எழுத்தாளர்கள் உள்ளிட்ட 7 பிரிவுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் போட்டி மூலம் காசிக்கு அழைத்துச் செல்லப்படவுள்ளனர். இதற்கான இணையதளப் பதிவை உயர்கல்வி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி இன்று தொடங்கி வைத்துள்ளார்.
கடந்த ஆண்டைப் போலவே காசி மற்றும் திருக்குறள் குறித்து இரண்டு பிரிவுகளில் வினாடி வினா போட்டி நடத்தப்பட்டு, அதில் வெற்றி பெறுபவர்கள் குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர். தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் வாரணாசிக்கு ரயிலில் அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள். அங்குள்ள பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் கல்விசார் அமர்வுகளில் அவர்கள் பங்கேற்கலாம்.
பின்னர் பிரயாக்ராஜ், அயோத்தி போன்ற இடங்களுக்கும் அவர்கள் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு மீண்டும் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்படுவார்கள். விருப்பமுள்ளவர்கள் https://kashitamil.iitm.ac.in/ என்ற இணைய முகவரியில் சென்று விண்ணப்பிக்கலாம்.
கடந்த 4 ஆண்டுகளாக நடைபெற்ற காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்வு, தமிழ்நாட்டிற்கும், வாரணாசிக்கும் இடையே வர்த்தக ரீதியாகவும், ஆன்மீக ரீதியாகவும் உள்ள உறவுகளை வலுப்படுத்தி உள்ளது.
பிரதமரின் 'ஒரே இந்தியா - உன்னத இந்தியா' என்ற கனவை நனவாக்கும் வகையில், இந்த நிகழ்வு தற்போது ஐந்தாவது ஆண்டாக நடைபெறுகிறது என காமகோடி தெரிவித்தார்.