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இந்தியாவில் முதல்முறை... மும்பையில் சரக்குப் போக்குவரத்தை கையாள வருகிறது சென்னை ஐஐடியின் ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பம்

வெங்காயத்தின் விலையை குறைக்கும் வகையில் தமிழ்நாட்டிற்கு கூடுதலாக 1000 மெட்ரிக் டன் ரயில் மூலம் நாசிக்கில் இருந்து அனுப்பப்பட உள்ளது எனறு மத்திய சேமிப்புக் கிடங்கு கழகத்தின் (CWC) மண்டல மேலாளர் நாவுக்கரசு கூறினார்.

கருத்தரங்கில் பங்கேற்றவர்கள்
கருத்தரங்கில் பங்கேற்றவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 7:04 PM IST

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சென்னை: மத்திய சேமிப்புக் கிடங்கு கழகத்தின் மூலம் மும்பையில் சரக்கு போக்குவரத்தை கையாள, சென்னை ஐஐடியின் ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பம் முதன்முறையாக நிறுவப்படுகிறது என்று இந்நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் சந்தோஷ் சின்கா தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இந்திய தொழிற்கூட்டமைப்பு சார்பில் ஒருங்கிணைந்த சேமிப்புக் கிடங்கு மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட சேவைகள் மூலம் வேளாண் விளைப்பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான முறைகளை வலுப்படுத்துவது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறை இயக்குநர் சந்திர சேகர் சக்கமுரி,
மத்திய சுங்க ஆணையர் விஷால் பிரதாப் சிங், மத்திய சேமிப்புkd கிடங்கு கழகத்தின மேலாண்மை இயக்குநர் சந்தோஷ் சின்ஹா உள்ளிட்டோர் கலந்துக் கொண்டனர்.

வெளிநாட்டு ஏற்றுமதியில் ஒற்றை சாளர முறை

இந்த கருத்தரங்கில் பேசிய மத்திய சுங்க ஆணையர் விஷால் பிரதாப் சிங், "வேளாண்மை விளைப்பொருட்களை வெளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்ய சுங்கத்துறையில் ஒற்றைய சாளர முறை கொண்டு வரப்படும். அதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் விவசாய பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கான ஆவணங்கள் எளிமையாக்கப்பட உள்ளன. அவ்வாறு கொண்டு வரும் போது, சலுகைகளுக்காக ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரே இடத்தில் அனைத்தையும் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும். வேளாண் பொருட்களுக்கு மட்டுமில்லாமல், உற்பத்தி செய்யப்படும் அனைத்துப் பொருட்களுக்கும் இந்த நடைமுறை பொருந்தும். இதன் பயனாக ஏற்றுமதி, இறக்குமதியில் இந்தியா பெரும் உச்சத்தை அடையும்" என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

வேளாண்மை பொருள்கள் ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு சாதனை

தமிழ்நாடு வேளாண்மை துறை இயக்குநர் சந்திர சேகர் சக்கமுரி பேசும்போது, "2015 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு 10 ஆண்டுகளில் வேளாண்மை பொருள்கள் ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு சாதனை படைத்துள்ளது. வேளாண் பொருள்கள் மட்டுமின்றி அனைத்து உற்பத்தி பொருள்களை ஏற்றுமதி செய்வதில் இந்திய அளவில் தமிழ்நாடு தான் முதலிடத்தில் உள்ளது. இதற்கு காரணம் இந்திய அரசு உலக சந்தைய தாரளமயமாக்கியது தான்.

அதேபோன்று, விவசாய விளைப்பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பின்னர் ஏற்றுமதி சந்தைக்கு வரும்போது 30 சதவீத பொருட்கள் வீணாகின்றன. உதாரணத்திற்கு வாழைப்பழம் விளைவித்து, விவசாயிகள் பழத்தை சந்தைப்படுத்தும்போது பெரும்பாலான பழங்கள் வீணாகப் போகின்றன. இதனால் அந்த விவசாயிகள் நஷ்டத்தை சந்திக்கின்றனர். அதை தடுப்பதற்காக அதனை சரியான முறையில் சந்தைப்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்கிறோம்.

விவசாயிகள், உற்பத்தியாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், ஏற்றுமதியாளர்கள் என அனைவரையும் ஒன்றிணைத்து பொருட்களை விற்பனையை செய்ய திட்டமிட்டு வருகிறோம். விவசாயிகளுக்கு நபார்டு வங்கி மூலமாக கடன் அளிக்கப்படுகிறது. அரசும் பல சலுகை திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் வருமானம் உயரும். இந்தியாவில் அதிக அளவில் இளைஞர்கள் இருந்தாலும், விவசாயம் செய்ய அவர்கள் தயக்கம் காட்டுகின்றனர். எனவே விவசாயப் பொருட்களை மதிப்பு கூட்டி விற்பனை செய்வதற்காக வழிகாட்டி மையம் அமைக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

சரக்கு ஏற்றுமதியில் சென்னை ஐஐடியின் ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பம்

மத்திய சேமிப்புக் கிடங்கு கழகத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சந்தோஷ் சின்ஹா பேசும்போது, "விவசாயப் பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கான ஒருங்கிணைந்த சேவைகளை வழங்குவதற்காக, அறிவியல்பூர்வமான சேமிப்பு, குளிரூட்டப்பட்ட விநியோகச் சங்கிலிகள், சரக்கு கையாளுதல் மற்றும் பல்முனைப் போக்குவரத்து ஆகியவற்றில் தனது திறன்களை ஒன்றிணைப்பதை மத்திய சேமிப்புக் கிடங்கு கழகம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

விளைப்பொருட்களின் தரத்தைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில், உற்பத்தி மையங்களை ஏற்றுமதி செய்யும் இடங்களுடன் இணைக்கும் திட்டத்தை உருவாக்க உதவிட வேண்டும். மேலும் தற்போது விளைப்பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கும், ஏற்றுமதி செய்யும் இடங்களுக்கு எடுத்து செல்லவும் தற்போது லாரிகள், ரயிலை பயன்படுத்தி வருகிறோம். இதில் அடுத்தக்கட்ட தொழில்நுட்பமாக முதலில் மும்பை துறைமுகத்தில் 650 மீட்டர் நீளத்திற்கு சென்னை ஐஐடியின் தயாரிப்பான ஹைப்பர்லூப்பை நிறுவ உள்ளோம்" என தெரிவித்தார்.

டீசலுக்கு மாற்றாக மின்சார வாகனம்

சரக்குகளை கையாள்வதில் சென்னை ஐஐடியின் ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பம் கையாளப்பட உள்ளது குறித்து, மத்திய சேமிப்புக் கிடங்கு நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் சந்தோஷ் சின்ஹா மற்றும் தமிழ்நாடு புதுச்சேரிக்கான மண்டல மேலாளர் நாவுக்கரசு ஈடிவி பாரத்திற்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர், "மத்திய சேமிப்புக் கிடங்கு தமிழ்நாட்டில் 9 லட்சம் டன் அளவிற்கு விளைப்பொருட்களை சேமித்து வைக்கும் வசதியை ஏற்படுத்தி உள்ளோம். அதில் நெல், கோதுமை உள்ளிட்ட உணவு தானியங்களை கடந்த 60 ஆண்டுகளாக சேமித்து வருகிறோம். மேலும் மத்திய சேமிப்பு கிடங்கு நிறுவனத்தின் முதல் மண்டல அலுவலகம் சென்னையில் தான் துவங்கி உள்ளனர்.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அந்தமான் நிக்கோபார் பகுதிகளில் சேமிப்பு கிடங்குகளை நடத்தி வருகிறோம். விவசாயிகளின் விளைப்பொருட்களை சேமித்து வைத்து ஏற்றுமதி செய்ய உதவி வருகிறோம். மேலும் விவசாயிகள் தங்களின் விளைப்பொருட்களை நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில் விற்பனை செய்யக்கூடாது என்பதற்காக 15 வங்கிகளுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளோம்.

அதன் மூலம் விவசாயிகளின் விளைப்பொருட்களின் தரத்தின் அடிப்படையில் அளிக்கப்படும் சான்றிதழை கொண்டு, வங்கிகள் கடனின் அளிப்பார்கள். இதன் மூலம் விவசாயிகள் அடுத்தப் பருவத்திற்கான விவசாயப்பணிகளை செய்ய முடியும். குறைந்த வட்டியில் நிதி கிடைக்கும் போது, சுழற்சி அடிப்படையில் விவசாயம் செய்ய முடியும்.

மத்திய சேமிப்புக் கிடங்கு கழகத்தின் சார்பில் மின்சார வாகனங்களை வாங்கி உள்ளோம். டீசல் வாகனங்களுக்கு மாற்றாக சென்னை முதல் ஒசூர் வரையில் இவற்றை இயக்கி வருகிறோம். இதனால் விவசாயிகள், தொழில்துறையில் உள்ளவர்கள் பயனடைவார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

போக்குவரத்திற்கு வரும் சென்னை ஐஐடியின் ஹைப்பர்லூப்

மேலும் அவர் கூறும்போது, "சென்னை ஐஐடியால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மும்பையில் 650 மீட்டருக்கு இதனை நிறுவ உள்ளோம். இதுகுறித்து சென்னை ஐஐடியில் நாளை மேலும் கலந்தாய்வு நடைபெற உள்ளது.

ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும்போது, செலவுகளை குறைத்தல், கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைப்பது உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பங்களையும் சர்வதேச அளவில் ஆலோசித்து வருகிறோம். ஹைப்பர்லூப் தொழில்நுட்பம் சென்னை ஐஐடியில் சுமார் 20 கோடி ரூபாய் செலவில் செய்து வருகிறோம். இதற்கான ஒப்பந்தம் முடிந்து பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன" என்றார்.

நாசிக்கில் இருந்து மதுரைக்கு 1000 டன் வெங்காயம்

அத்துடன், "இந்தியாவில் அதிகளவில் வெங்காயம் விளைவது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள நாசிக் பகுதியில் தான. அங்கு இந்த பருவத்தில் விளைந்த வெங்காயம் நேர்த்தியாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என மத்திய அரசு, மத்திய சேமிப்புக் கிடங்கு கழகத்திடம் அவற்றை அளித்துள்ளனர்.

எங்கள் கிடங்குகளில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள வெங்காயத்தை நாசிகில் இருந்து ரயில் மூலமாக சென்னை கொருக்குப்பேட்டைக்கு கொண்டு வந்து, தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறையின் மூலம் விநியோகம் செய்துள்ளோம். நாசிக்கில் இருந்து டிரக் வாகனங்கள் மூலமாக ராமநாதபுரம், திருச்சிராப்பள்ளி, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கும் அனுப்பி உள்ளோம். மேலும் அடுத்ததாக மதுரைக்கு 1000 டன் வர உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மத்திய சேமிப்புக் கிடங்குகளில் மொத்தம் 9 லட்சம் டன் உணவு தானியங்களை சேமித்து வருகிறோம். மேலும் 2030 ம் ஆண்டிற்குள் இந்த சேமிப்பு திறனை அதிகரிப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசிடம் நிலம் கேட்டுள்ளோம். நிலம் அளித்துள்ள இடத்தில் கட்டுமானப் பணிகளையும் துவங்கி உள்ளோம். 2030 ஆண்டிற்குள் 18 லட்சம் டன் விளைப்பொருட்கள் மத்திய சேமிப்பு கிடங்குகள் மூலம் பாதுகாக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.

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