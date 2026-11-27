ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்த மனு தள்ளுபடி: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
நீதிமன்ற தீர்ப்பின் மூலம் திமுக எம்எல்ஏ ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தேர்தல் வெற்றி உறுதியாகியுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 4:24 PM IST
சென்னை: போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் திமுக எம்எல்ஏவும், முன்னாள் முதல்வருமான ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் வெற்றியை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் 6,805 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார்.
இதனிடையே, அவரது தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து, மிலானி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், "ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது சொத்துக்களை மறைத்து பிரமாணபத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளார். அதனால் அவரது தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்ய வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
இதையடுத்து, இந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி திமுக எம்எல்ஏ ஓ.பன்னீர்செல்வம் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில், மனுவை விசாரித்த நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி, மனு மீதான தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று உத்தரவு பிறப்பித்த நீதிபதி பி.பி.பாலாஜி, எம்.எல்.ஏ. ஓ.பன்னீர் செல்வத்தின் மனுவை ஏற்று, அவரது வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.